Още 30 души са изведени от нелегален старчески дом

Това се случва след влизането в сила на затвора за предоставяне на такива услуги без лиценз

Днес, 14:01
Проверките по домовете за възрастни продължават.
БГНЕС
Проверките по домовете за възрастни продължават.

Промените в Наказателния кодекс, с които се въведе затвор за предоставяне на социални услуги без лиценз, явно не стряскат нарушителите, а и близките. Преди няколко дни Агенцията за качество на социалните услуги е влязла в пореден незаконен дом за възрастни – в Старозагорско, съобщи социалният министър в оставка Борислав Гуцанов. От дома са изведени 30 души. Акциите на контролните органи продължават и не са спирали, въпреки че не са публични, коментира министърът.

Промените след разкритията миналата пролет са в сила от 30 декември. Новите наказания са до 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв., като те ще се налагат на хора, които предоставят социални услуги за подслон или резидентна грижа без лиценз. Това строго наказание ще се налага, когато нарушителят вече е бил наказан по административен ред за такова деяние.

В България обаче има огромен недостиг на такива услуги, поради което явно настаняването в нелегални услуги продължава. На дневен ред са и допълнителни промени, които да отстранят един голям абсурд на сегашното законодателство – Агенцията за качество на социалните услуги не може да проверява домове без лиценз, въпреки че това е основното нарушение в тази област. Затова тепърва ще се приемат текстове, с които да се даде възможност на агенцията да проверява и домове с отнет лиценз или места, за които има сигнали, че упражняват тази дейност без разрешение. 

„Част от домовете, в които влязохме в началото в Ягода и изобщо в т.нар. „стаи на ужасите“, както добиха популярност, нямаха лицензи. Други бяха с отнети лицензи и Агенцията нямаше как да влезе. С тези промени, които предлагаме, този модел на тарикатски схеми ще бъде в историята и във всеки момент Агенцията ще може да извърши проверка”, смята министърът. 

 

