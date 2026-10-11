Организация на изселници в Турция подкрепи Йотова

Една от организациите на българските турци изселници публично подкрепи Илияна Йотова и призова симпатизантите си да гласуват за нея на 25 октомври.

"Ние стоим с Йотова за по-силно, по-демократично и справедливо бъдеще за България. - написаха от "Бултюрк" във "Фейсбук". - Като български граждани, ние ценим нашите демократични права и вярваме в допринасянето за бъдещето на нашата страна с осведоменост за нашите права. Ние изразяваме нашата подкрепа за Йотова в дух на единство, солидарност и взаимно уважение към по-светло бъдеще."

На някои критични коментари, в отделен пост под публикацията, от „Бултюрк“ заплашват с юридически действия "клеветите и обидите" срещу своята дейност. И добавят: "От години се борим за правата на българските турци, тяхното демократично представителство и за ТУРСКИЯ свят. Обществеността трябва да подложи на съмнение и това какво са направили през годините политическите структури, които твърдят, че са представители на турците. Това, че в името на една партия присъства думата „ТУРСКА/ТУРЦИ“, не означава, че тя наистина защитава правата на турците", очевидно визирайки ДПС.

При изборни ситуации

„Бултюрк“ често призовава за бойкот на гласуването за кандидати на ДПС или за търсене на алтернативни начини за упражняване на правото на глас. Организацията отдавна е един от най-големите критици на Ахмед Доган в Турция, като го обвинява, че е монополизирал и използвал вота на българските турци за лични и олигархични интереси, че ги е изолирал политически и че е бил свързан с Държавна сигурност. Дори директно го е наричала „предател“ на интересите на турската общност. "Бултюрк" е настроена отрицателно и към настоящия лидер на ДПС Делян Пеевски. В изявления те са определяли поемането на контрола над ДПС от Пеевски като продажба на партията в ръцете на български олигарси.