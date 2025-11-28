Медия без
Обявен е червен код заради порои в Благоевград, Смолян и Кърджали

Днес, 08:39
Река Санданска Бистрица е изключително буйна
БГНЕС
Река Санданска Бистрица е изключително буйна

Цяла нощ аварийни екипи дежуриха в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, които са в бедствено положение заради силните валежи. Наводнени са десетки обществени сгради и частни домове, има разрушени пътни настилки и мост, съобщи БГНЕС.

Според данните на НИМХ нивата на реките Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности. По-голям риск представляват малките притоци, които се вливат в тях.

За днес е обявен червен код за областите Благоевград, Смолян и Кърджали заради очакваните поройни дъждове. Количествата валежи за тези области са от 40-60 mm, в отделни райони и над 80 mm. Оранжев код за интензивни валежи от дъжд е обявен за 8 области в Западна и Централна България, жълт е обявен в 9 области за западните и северните райони. 

В четвъртък отделни населени места в община Сандански имаха затруднение с водоснабдяването заради възникнали аварии.

Днес започва оценката на щетите след наводненията в Община Сандански. Това обяви в "Денят започва" кметът на града Атанас Стоянов.

Той уточни, че само през вчерашния ден в района са паднали между 60 и 70 литра дъжд само за няколко часа.

Наблюдението на язовирите бе изострено. Въпреки усложнената обстановка не се наложи контролирано изпускане на водоеми на засегнатите от бедственото положение общини, поради факта, че те са празни. Контролирано бе предприето изпускане единствено язовир „Бели брег“, като водата от него се стича по дере, което не преминава през урбанизирани територии и постъпва директно в река Струма.

Дежурните екипи продължават да следят критичните точки и да патрулират през днешния ден.

 

