Шумно обвиненият от прокуратурата бивш шеф на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за щети за 312 млн.лв от безстопанственост при строежа на магистрала "Хемус" се оказа на свобода срещу 5000 евро парична гаранция. Това стана ясно по време на брифинг на Софийска градска прокуратура в столична Съдебна палата. Размерът на гаранцията бил преценен като е взето предвид финансовото положение на обвиняемия, което било детайлно изследвано.

На брифинга говорителят на СГП Николай Николаев обяви, че в обвинението става въпрос за авансовите плащания преди да има разрешително за строеж, както и че за престъплението се предвиждат от 3 до 10 години затвор.

Преди срещата с журналистите, държавното обвинение пусна официално съобщение по случая. В него, както и на брифинга не бе дадено името на обвинения. От посочения от прокуратурата срок, в което тя твърди, че е извършено престъплението, обаче става ясно, че това е Георги Терзийски, който оглавяваше АПИ от януари 2019 г. до 27 май 2021 г. Самият той обяви пред Би Ти Ви, че е научил за обвинението от медиите и че винаги е спазвал закона.

"На 25 ноември 2026 г. СГП привлече в качеството на обвиняем бивш председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Обвинението е повдигнато по досъдебното производство, водено от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП във връзка с разходването на средства за изграждането на автомагистрала „Хемус“", съобщиха официално от прокуратурата.

Шишков и правосъдният министър се озоваха в кабинета на главния прокурор Регионалният министър Иван Шишков и правосъдният министър Николай Найденов се оказаха в кабинета на главната прокурорка Ваня Стефанова. Това се разбра не от прокуратурата, а от официално съобщение на МРРБ, откъде бе пусната и снимка от визитата.

Според обвинението в периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г. в гр. София, в качеството си на председател на Управителния съвет на АПИ, обвиняемият не положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа по изпълнението на договор между агенцията и „Автомагистрали“ ЕАД за изграждане на участъци от магистралата. В постановлението се посочва, че от това са последвали разпиляване на имущество и значителни щети за АПИ в размер на 260 млн. лв. без ДДС, съответно 312 млн. лв. с ДДС.

Според прокуратурата, обвинението обхваща неорганизиране на контрола върху дейностите, свързани с проектирането и изграждането на участъци 5 и 6 на АМ „Хемус“, както и действия по допускане на авансово финансиране и представяне на документи за извършване на плащания.

Съгласно прокурорското постановление, обвиняемият сключил допълнително споразумение към договора между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД, с което било предвидено авансово предоставяне на 260 млн. лв. без ДДС за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6. Според обвинението това е направено в нарушение на договорните условия, които изрично изключвали авансово плащане, и при липса на окончателно завършени и приети по установения ред проектантски работи за участъци 5 и 6, разрешения за строеж и подписани актове за откриване на строителните площадки за тези два участъка.

Прокуратурата изведнъж подгони хора от МРРБ и АПИ Прокуратурата изведнъж се закани на хора от МРРБ, АПИ и "Автомагистрали" заради строежа на магистрала "Хемус" и Северната тангента. Това се разбра от официално съобщение на държавното обвинение.

На обвиняемия се вменява и че през юни 2020 г. представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството сертификат, който не бил одобрен от Експертния технико-икономически съвет на АПИ съобразно изискванията на договора.

Според обвинението описаните действия и бездействия довели до плащания към „Автомагистрали“ ЕАД за строително-монтажни работи по участъци 5 и 6 в размер и количества, които не били действително изпълнени, и до посочените имуществени щети за АПИ.

"Проектната документация е била на ниво - ако парите са наредени през 2020, разрешително за лот 5 е дадено в края на 2025, а за лот 6 – през 2026. Не е направено това, за което са били преведени парите. Парите са преведени на частно дружество и част от тях са изтеглени на ръка в брой. Това се разследва също. 260 млн. лева липсват и за това сме повдигнали обвинения", разясни по-късно Николаев. Той уточни, че обвинението още не е предявено, защото по новия закон това трябва да направи новата Комисия за противодействие на корупцията. Така че това ще направи човек от КПК и това вероятно ще е едно от първите й дела, обясни Николаев.

От думите на прокурора се разбра, че обвинението срещу шефа на АПИ е част от разследването по "Хемусгейт". В неговото направление била обаче само частта с вината на длъжностните лица. По него засега обвиняем е единствено пътният шеф.

Иначе по другото направление, за парите, които са теглени със сакове, имало други 4-ма обвиняеми, които обаче Николаев не пожела да каже. Тук е разследвано основно последващото движение на парите, като в тази правна конструкция щетата е към дружествата, които са получили парите, това е щетата, обясни той и добави, че престъплението тук е именно кой е наредил парите. Разследването продължава, част от обвиеннията за пране на пари продължават да са актуални, добави Николаев.