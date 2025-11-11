Медия без
Новият боен кораб "Храбри" стигна до Черно море

11 Ноем. 2025

Новият кораб на българските ВМС "Храбри" бе пуснат на вода вчера, но заради аварията на напорния тръбопровод между Пречиствателна станция Варна и Аспарухово, той напусна Варненското езеро и влезе в Черно море днес, предаде Maritime.bg. Преходът на кораба от МТГ – Делфин до входните фарове на Пристанище Варна е бил осигурен от влекачи на БМФ.

Строежът на модулния многофункционален кораб (ММПК) започна през 2022 година. Той е първият от двата, които се строят край Варна под ръководството на NVL Group, бившата Lürssen Defence, с участието на множество български доставчици. Вторият кораб носи името "Смели".

Двата кораба ще изпълняват широк спектър задачи, включително участие в международни съюзнически мисии на НАТО и ЕС, противодействие на въздушни, наземни, надводни и подводни заплахи. 

"Храбри" и "Смели" са дълги  около 90 метра, имат водоизместимост приблизително 2300 тона. Разполагат със съвременно въоръжение, интегрирана система за управление на бойните действия (напр. Saab 9LV Mk 4) и модерна сензорна апаратура.

Засега тече ускорена доставка на боеприпаси и други компоненти за "Храбри", за да може по-бързо той да придобие първоначални военни способности.

 

