Новият боен кораб "Храбри" стигна до Черно море

Новият кораб на българските ВМС "Храбри" бе пуснат на вода вчера, но заради аварията на напорния тръбопровод между Пречиствателна станция Варна и Аспарухово, той напусна Варненското езеро и влезе в Черно море днес, предаде Maritime.bg. Преходът на кораба от МТГ – Делфин до входните фарове на Пристанище Варна е бил осигурен от влекачи на БМФ.

Строежът на модулния многофункционален кораб (ММПК) започна през 2022 година. Той е първият от двата, които се строят край Варна под ръководството на NVL Group, бившата Lürssen Defence, с участието на множество български доставчици. Вторият кораб носи името "Смели".

Двата кораба ще изпълняват широк спектър задачи, включително участие в международни съюзнически мисии на НАТО и ЕС, противодействие на въздушни, наземни, надводни и подводни заплахи.

"Храбри" и "Смели" са дълги около 90 метра, имат водоизместимост приблизително 2300 тона. Разполагат със съвременно въоръжение, интегрирана система за управление на бойните действия (напр. Saab 9LV Mk 4) и модерна сензорна апаратура.

Засега тече ускорена доставка на боеприпаси и други компоненти за "Храбри", за да може по-бързо той да придобие първоначални военни способности.