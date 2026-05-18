Николай Шушков се връща в Агенция "Митници" като неин шеф

Николай Шушков (вляво) е плътно до Румен Радев. През 2016 г. бе в инициативния комитет за издигането му за президент.

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Смяната на караула по високите етажи на властта продължава.

Агенция "Митници" имат нов началник - Николай Шушков, През 2016 г. той оглави инициативния комитет в Благоевград за избор на Румен Радев за президент.

Досегашният директор Георги Димов е освободен със заповед на финансовия министър Гълъб Донев.

Шушков е добре познато име в системата с богата професионална биография. Бил е митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на Регионална митническа дирекция-София. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА“ София“ ЕАД", съобщи пресслужбата на МС.

Николай Шушков е главен герой в доклад на инспектората на Агенция "Митници" за 2005-2006 г. Става дума за разследвания на контрабандни канали.

В началото на 90-те години е началник на митница в Благоевград. След 1997 г. е освободен и работи като митнически агент на свободна практика и управител на транспортна фирма. През есента на 2001 г. Николай Шушков е възстановен на поста от Върховния административен съд, но тогавашният директор на митниците Емил Димитров - Ревизоро, отново го освобождава.

През 2005 г., по време на Тройната коалиция Шушков оглавява ключовата митница Кулата. През 2008 г. поема софийската дирекция на агенция. При ГЕРБ тогавашният финансов министър Симеон Дянков обособява нова голяма структура - митница Югозападна и я поверява на Шушков. Междувременно е огласен доклад на инспектората на Агенция "Митници" за 2005-2006 г. за контрабандни канали.

През 2010 г. шефът на агенцията Ваньо Танов го освобождава от Югозападната митница "по взаимно съгласие".

В следващите години известният митничар е зам.-кмет на община Благоевград и областен управител на Благоевград. А през 2022 – 2023 г. Шушков се появява в нов ресор - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното власт с премиер Гълъб Донев.

Новият шеф на Агенция "Митници" е завършил Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз в гр. Елспет, Нидерландия", съобщава правителствената пресслужба. Медии посочват, че завършил и "международни икономически отношения" в Академията по външна търговия в Москва.

Още кадри

Има и нови назначения на заместник-министри.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройство за заместник-министър е назначена Павлета Руменова Пеловска.

Постът заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика поема Данаил Недков Русев.

В Министерството на външните работи на длъжността заместник-министър е назначен Христо Стефанов Полендаков.