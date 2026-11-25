Турско-българска компания ще строи мистериозния бъдещ завод за барут до Димитровград. Това твърди в публикация "Капитал".
На заседание миналата сряда Министерският съвет даде статут на стратегически обект от национално значение на завод за производство на барут в село Бодрово, община Димитровград. Проектът е на стойност 250 млн. евро и е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект от Българската агенция за инвестиции. През август на практика бе пуснато и дружество на Христо Гебрев, син на Емилиян Гебрев, което също планира да строи завод за барут, но в Смядово.
Правителството крие името на инвеститора в Бодрово с аргумента, че той няма да бъде обявен, докато не завършат законовите процедури и преговорният процес.
Според два независими източника на "Капитал" става дума за фирмата Ей Ар Ви Ти, регистрирана в средата на август тази година. Акции в Ей Ар Ви Ти държат познати фигури от българския оръжеен бизнес, а турските инвеститори са сочени за близки до президента Ердоган. В дружеството мажоритарен дял има турската SB Savunma Dis Ticaret. От българска страна партньори са ѝ "Ви Ти Ай Си интернешънъл" на Петър Василев - един големите оръжейни търговци в страната, и "Трейшън орбис" на адвокат Тихомир Трендафилов и сина му Ивайло, твърди още изданието.
С решение на Министерския съвет от 19 ноември проектът за завод за производство на барут в село Бодрово, община Димитровград, беше определен за обект с национално значение. От документа става ясно единствено, че той ще се строи на площ от 1.3 хил. дка в местността Военен полигон. Името на инвеститора не се споменава официално и до момента с обяснението, че има подписано споразумение за поверителност. Официалната информация е, че инвестицията е за 250 млн. евро и ще се финансира изцяло от акционерите. Предвижда се откриването на 100 работни места. Очаква се заводът да започне работа в края на 2028 или началото на 2029 г. В момента проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект от Българската агенция за инвестиции. Такъв статут дава редица предимства, включително финансова подкрепа от държавата.
Само преди месец и половина правителството на Румен Радев скоростно вкара фирмата „Караш инвест“ ЕООД в списъка със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Това дружество бе придобито от оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който е собственик и на фирмата "ЕМКО" и оръжейния завод "Дунарит". Като едноличен собственик на дружеството "Караш инвест" ЕООД е посочен неговият син Христо Емилиянов Гебрев. Дружеството произвежда взривни вещества. Отделно има и много складове за съхранение на оръжие и боеприпаси. Производствената база е край Смядово, Шуменско, като преди две години стана ясно, че именно там се предвижда да е бъдещият завод за барут на Гебрев.
Друг кандидат да изгражда завод за барут е германският оръжеен гигант "Райнметал". Първоначално той трябваше да бъде в рамките на ВМЗ "Сопот". С идването на власт на правителството на Румен Радев обаче този проект се стопира и стана ясно, че България е предложила нов терен за изграждане на заводите на германския концерн. Той се намира до Бургас и е собственост на Министерството на отбраната, заедно с цялата необходима инфраструктура.
Само преди ден икономическият министър Александър Пулев обяви, че съвместното дружество с "Райнметал" "Иганово", което трябваше да прави въпросния завод за барут в рамките на ВМЗ "Сопот", вече е в ликвидация. Пулев обяви не много убедително, че разговорите с най-големия оръжеен европейски концерт продължавали и дори имало пак посещение на делегация от германската фирма.
Интересно е да се отбележи, че за въпросната инвестиция на "Райнметал" за 1 млрд.евро стана жесток скандал между Бойко Борисов и Румен Радев кой има повече заслуги за нея. Тогава обаче Радев беше президент. Откакто е премиер, той вече на практика изобщо не говори за "Райнметал".
Във вторник министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи за среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Турция Мехмет Саит Уянък. Една от темите на разговорите била "перспективите за разширяване на двустранното партньорство в отбранителната индустрия". Обсъдена била възможността за организиране на двустранен бизнес форум, който да насърчи преките контакти между компаниите от България и Турция. „Напредъкът на турската отбранителна индустрия е огромен и България би се възползвала от този опит, чрез привличане на турски отбранителни компании да инвестират в България“, заявил на срещата министър Стоянов, цитиран от пресцентъра си.