Турско-българска компания ще строи мистериозния бъдещ завод за барут до Димитровград. Това твърди в публикация "Капитал".

На заседание миналата сряда Министерският съвет даде статут на стратегически обект от национално значение на завод за производство на барут в село Бодрово, община Димитровград. Проектът е на стойност 250 млн. евро и е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект от Българската агенция за инвестиции. През август на практика бе пуснато и дружество на Христо Гебрев, син на Емилиян Гебрев, което също планира да строи завод за барут, но в Смядово.

Правителството крие името на инвеститора в Бодрово с аргумента, че той няма да бъде обявен, докато не завършат законовите процедури и преговорният процес.

Според два независими източника на "Капитал" става дума за фирмата Ей Ар Ви Ти, регистрирана в средата на август тази година. Акции в Ей Ар Ви Ти държат познати фигури от българския оръжеен бизнес, а турските инвеститори са сочени за близки до президента Ердоган. В дружеството мажоритарен дял има турската SB Savunma Dis Ticaret. От българска страна партньори са ѝ "Ви Ти Ай Си интернешънъл" на Петър Василев - един големите оръжейни търговци в страната, и "Трейшън орбис" на адвокат Тихомир Трендафилов и сина му Ивайло, твърди още изданието.

Кабинетът се похвали с мистериозен завод за барут Правителството се похвали с мистериозен завод за барут на стойност 250 млн. евро, който ще бъде изграден в хасковското село Бодрово. Днес то обяви все още несъществуващия завод за обект с национално значение.

С решение на Министерския съвет от 19 ноември проектът за завод за производство на барут в село Бодрово, община Димитровград, беше определен за обект с национално значение. От документа става ясно единствено, че той ще се строи на площ от 1.3 хил. дка в местността Военен полигон. Името на инвеститора не се споменава официално и до момента с обяснението, че има подписано споразумение за поверителност. Официалната информация е, че инвестицията е за 250 млн. евро и ще се финансира изцяло от акционерите. Предвижда се откриването на 100 работни места. Очаква се заводът да започне работа в края на 2028 или началото на 2029 г. В момента проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект от Българската агенция за инвестиции. Такъв статут дава редица предимства, включително финансова подкрепа от държавата.

Правителството на Радев скоростно разреши завода за барут на Гебрев Правителството на Румен Радев скоростно разреши бъдещия завод за барут на Емилиян Гебрев. Това става ясно от съобщенията на Министерски съвет за приетите на редовното заседание решения. Едно от тях е за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г.

Само преди месец и половина правителството на Румен Радев скоростно вкара фирмата „Караш инвест“ ЕООД в списъка със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Това дружество бе придобито от оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който е собственик и на фирмата "ЕМКО" и оръжейния завод "Дунарит". Като едноличен собственик на дружеството "Караш инвест" ЕООД е посочен неговият син Христо Емилиянов Гебрев. Дружеството произвежда взривни вещества. Отделно има и много складове за съхранение на оръжие и боеприпаси. Производствената база е край Смядово, Шуменско, като преди две години стана ясно, че именно там се предвижда да е бъдещият завод за барут на Гебрев.

Кабинетът предлага на "Райнметал" нов терен за заводи до Бургас България е предложила нов терен за изграждане на заводите на германския концерн Райнметал у нас. Той се намира до Бургас и е собственост на Министерството на отбраната с цялата необходима инфраструктура.

Друг кандидат да изгражда завод за барут е германският оръжеен гигант "Райнметал". Първоначално той трябваше да бъде в рамките на ВМЗ "Сопот". С идването на власт на правителството на Румен Радев обаче този проект се стопира и стана ясно, че България е предложила нов терен за изграждане на заводите на германския концерн. Той се намира до Бургас и е собственост на Министерството на отбраната, заедно с цялата необходима инфраструктура.

Само преди ден икономическият министър Александър Пулев обяви, че съвместното дружество с "Райнметал" "Иганово", което трябваше да прави въпросния завод за барут в рамките на ВМЗ "Сопот", вече е в ликвидация. Пулев обяви не много убедително, че разговорите с най-големия оръжеен европейски концерт продължавали и дори имало пак посещение на делегация от германската фирма.

Интересно е да се отбележи, че за въпросната инвестиция на "Райнметал" за 1 млрд.евро стана жесток скандал между Бойко Борисов и Румен Радев кой има повече заслуги за нея. Тогава обаче Радев беше президент. Откакто е премиер, той вече на практика изобщо не говори за "Райнметал".

Във вторник министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи за среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Турция Мехмет Саит Уянък. Една от темите на разговорите била "перспективите за разширяване на двустранното партньорство в отбранителната индустрия". Обсъдена била възможността за организиране на двустранен бизнес форум, който да насърчи преките контакти между компаниите от България и Турция. „Напредъкът на турската отбранителна индустрия е огромен и България би се възползвала от този опит, чрез привличане на турски отбранителни компании да инвестират в България“, заявил на срещата министър Стоянов, цитиран от пресцентъра си.