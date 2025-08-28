Медия без
Максималните заплати на някои чиновници ще се изравнят с минималната

Аномалията ще се случи при най-ниските длъжности в държавната администрация

Днес, 20:41
Pexels

Скокообразното вдигане на минималната заплата ще доведе до аномалия в държавната администрация. В нея освен минимални нива на заплащане има и максимални, а новият размер на минималната заплата при някои длъжности ще се окаже равен на максималната заплата. Това се разбира от първия коментар по постановлението на Министерския съвет за минималната заплата за 2026 г., публикуван в сайта за обществени консултации strategy.bg.

Нивата на заплатите по длъжности и степени в държавната администрация се определят с отделна наредба, като за всяка длъжност има минимална и максимална заплата. Максималната заплата са най-високия ранг служител - главен секретар на МС, е 6850 лв. За главен секретар на министерство таванът е 6000 лв., и т.н.

Най-ниските нива в държавната администрация са различни технически сътрудници, които не са на по-специалните служебни правоотношения, а на обикновен трудов договор. За последната от тези степени на служител дори не е посочено образование при минималните изисквания. Сега там минималната заплата е 1077 лв., а максималната - 1150 лв.

 

Осъвременяване

Всяка година с постановлението за новия размер на минималната заплата минималните нива се коригират, за да отговорят на промяната. Така е сторено и сега в проекта на документа, с един бланкетен текст, според който навсякъде минималните възнаграждения под 1213 лв. (посочени са числата 1077, 1080, 1100, 1150 и 1200) се променят на 1213. Част от посочените за замяна суми обаче се отнасят до максимални нива, а не минимални, както е при ниските нива. Така сега най-ниското ниво на технически сътрудник в държавната администрация се оказва с едвакви минимални и максимални заплати - 1213 лв. Не е ясно дали това е търсен ефект или недоглеждане - така или иначе, общите работници по министерствата най-вероятно получават минимална заплата и проблемът не е голям.

По-сериозният проблем обаче е, че в проекта на постановление не се предвижда актуализация на максималните нива съобразно скока на минималната заплата, както би било редно, за да се запази структурата на възнагражденията в сектора.

