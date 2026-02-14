Луковмарш хем е забранен, хем шества

За поредна година в столицата се проведе факелно шествие в памет на генерал Христо Луков, военен министър от Царска България. Мероприятието, известно като сборище на неонацисти, се организира от Българския национален съюз. Провеждането на т. нар. Луковмарш беше забранено от Столичната община, но заповедта на кмета беше обжалвана и Административният съд в София отмени забраната.

Маршът на младежите в черно завърши пред къщата на ул. "Тракия" в столичния квартал "Оборище", където е живял генералът. Там те запалиха свещи и скандираха "Забранен, но не забравен". На място имаше засилено полицейско присъствие, а движението по част от булевард "Дондуков" бе блокирано за кратко.

Вчера от Столичната община съобщиха, че при тях е постъпило уведомление от Български национален съюз "Еделвайс" още миналото лято с искане за провеждане на шествие в памет на ген. Христо Луков на 14 февруари 2026 г. с маршрут от пилоните на НДК по бул. "Витоша", бул. "П. Евтимий", ул. "Г.С. Раковски", бул. „Княз Ал. Дондуков" до ул. "Тракия" 1.

Със заповед на кмета Васил Терзиев и след становище на компетентните институции е издадена забрана за провеждане на Луковмарш. Заповедта обаче е обжалвана в Административен съд София-град и забраната на мероприятието е отменена с решение на АССГ. Същата беше ситуацията и миналия февруари, когато отново съдът вдигна кметската забрана над спорното събитие.

Тази година Министерството на външните работи също се обяви в своя позиция против планираното провеждане на т. нар. Луковмарш в София и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.

Малко по-рано днес пред Съдебната палата се събраха участниците в шествие против Луковмарш, но те не се срещнаха с националистите. Контрашествието премина по ул. "Алабин" и завърши пред паметника на Васил Левски. Събралите се скандираха:"София не е нацистки град".