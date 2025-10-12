Медия без
Кораб с украински моряци потъна край Варна

12 Окт. 2025Обновена

В 13.14 часа днес е получен сигнал в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) – Варна за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода.

Корабът EILEEN плавал под камерунски флаг и се е намирал в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили (260 км.) източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота. По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил) и екипажът не могъл самостоятелно да овладее ситуацията.

Незабавно след получаване на сигнала, МСКЦ започна спасителна операция.

Към района са били насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България.

Корабът обаче е потънал. 

Ключови думи:

кораб, спасителна операция

