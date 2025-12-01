Медия без
Кола се вряза в заведение във Враца

Днес, 11:16

Двама души са в болница след катастрофа във Враца, съобщиха от полицията. 

Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене. При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години, и са настанени в болница. Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата.

Автомобилът най-вероятно се е движил с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар-грила, минали са и през метално заграждение, а накрая са спрели на жп релсите, съобщи Нова тв.

След пътния инцидент двамата са избягали, но по-късно са се предали на полицията в Червен бряг.

