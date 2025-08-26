Кабинетът предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Министерският съвет ще предложи утре Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Костинброд. В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР. "Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни", коментира Росен Желязков. Той отбеляза, че кабинетът все още очаква президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС.

Утре министрите ще одобрят и предложенията за посланици, каза министър-председателят. Той не е съгласен, че процедурата се бави, както обяви президентът Румен Радев вчера. "Самата процедура се случва динамично във времето. По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди МС да направи своите предложения с решение. Това предварително съгласуване има една цел - да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците. Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на МС ще му ги предложим", каза Желязков, цитиран от БНТ. Утре ще бъде предложен и посланик за САЩ, допълни той, след като вчера президентът Румен Радев критикува, че още чака предложението за Вашингтон.

Премиерът беше в Костинброд заедно с голяма група високи гости за откриване на малката детска граница "Слънчице". Новото детско заведение бе осветено от патриарх Даниил, а сред гостите бяха министърът на образованието Красимир Вълчев, кметът Трайко Младенов, началникът на РУО Росица Иванова, депутати, заместник-министри, общински съветници. Сред представените гости малко неочаквано бе и началникът на НСО ген.-майон Емил Тонев.

В новооткритата градина са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца. „Слънчице“ е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2025 г. на Министерството на образованието и науката.

БИОГРАФИЯ

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA. В МВР работи от 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР - Велико Търново. След това кариерата му продължава в ГД „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при ГДБОП. От 12 юли 2023 г. е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП. От 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.