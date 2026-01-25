Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кабинетът отлага ратификацията за Съвета за мир

Премиерът Желязков даде възможност на следващите управляващи да се възползват от възможност за реконструкция на Газа, каза външният министър

Днес, 20:34
Георг Георгиев
БГНЕС
Георг Георгиев

Членството на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, което бе подписано от премиера Росен Желязков в Давос, няма да бъде внесено за ратифициране в настоящото 51-во Народно събрание.

Преди 3 дни, когато подписа документа, Желязков заяви: "Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване“.

Неговият външен министър в оставка Георг Георгиев обаче отхвърли тази възможност и убедено заяви, че това ще стане при следващ състав на парламента.

"Смятам, че следващото Народно събрание, със следващо мнозинство, с подновена легитимност и с евентуално следващ редовен кабинет, ще имат възможността да изберат дали да се възползват от тази възможност, която министър-председателят Желязков предостави - за участие в реконструкцията на Газа, за установяване на траен мир в един регион, за икономически ползи с възможности за транспорт и инфраструктура - заяви Георгиев пред bTV. - Докато не бъде ратифициран уставът на тази организация ние нямаме задължения за предварително изпълнение на задължения по нея."

Според Георгиев уставът на Съвета за мир по никакъв начин не противоречи на българската Конституция, нито пък на устава на ООН. Той не вижда и нищо притеснително във факта, че освен Унгария нито една друга държава от ЕС не се присъедини към организацията.

"Няма обща позиция на Европейския съюз, нито на която и да е европейска институция. Това че има изразени мнения на определени държави, не означава, че има единна европейска позиция", посочи външният министър в оставка.

"Да не забравяме, че Близкият изток и конфликтите там имат пряко отношение към сигурността на България. В момента имаме възможността да влияем на процесите в световен мащаб. България сяда на една от най-високите международни трибуни и не виждам нищо лошо в това, че правителството заяви намерение, че евентуално следващо правителство, едно евентуално бъдещо мнозинство в парламента може да прецени как да оперира с това", каза още Георг Георгиев и добави, че опозицията трябва да помни, че редица важни проекти за България зависят от САЩ - като модернизацията на армията, на енергийната структура и др. 

„Всички, които безразсъдно коментират отношенията ни със САЩ, ще им припомня, че на 20 април предстои подновяването на дерогацията с „Лукойл“. Модернизацията на българската армия и строителството на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ са в пряка връзка с отношенията ни със САЩ", каза още той.

Що се отнася до тезата на опозицията, че влизането в Съвета за мир е заради вдигането на санкциите по глобалния закон "Магнитски", наложени на Делян Пеевски, Георгиев отговори: "Нима наистина някой си представя, че може с американския президент да бъде дискутирана такава тема, та и тя да бъде залог за някакво външнополитическо действие. Това не звучи сериозно."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георг Георгиев, Съвет за мир

Още новини по темата

Даниел Митов: Не можем да бягаме от инициативи на САЩ

25 Яну. 2026

ЕС има сериозни съмнения към Съвета за мир на Тръмп
23 Яну. 2026

Парламентът може да спре влизането на България в съвета на Тръмп

22 Яну. 2026

ДаБг: България се превръща в троянски кон и застава заедно с Орбан
22 Яну. 2026

Премиерът Желязков вкара България в Съвета за мир на Тръмп
22 Яну. 2026

УСТАВ НА СЪВЕТА ЗА МИР
21 Яну. 2026

Тръмп покани България в ООН-2
21 Яну. 2026

България е готова да даде въздушен коридор на Путин
20 Окт. 2025

Георг Георгиев потвърди за българките в Русия, но не казва как ще ги спаси
07 Окт. 2025

Външно министерство размаха пръст на европейски дипломати
17 Юли 2025

Борисов се сравни с Васил Левски
29 Юни 2025

Наказаха СИК заради гласуване на министър със снимка на лична карта

18 Юни 2025

Георгиев и Рубио разговаряли за инвестиции и сигурност
29 Апр. 2025

МВнР най-сетне се притесни, че комплекс "Камчия" е на Путин
05 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?