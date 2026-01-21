Кабинетът одобри реформата във втората пенсия

Въпреки че е в оставка и сме пред избори, правителството днес прие промените в Кодекса за социално осигуряване за въвеждане на мултифондове във втория и третия стълб. Така те скоро ще се озоват в деловодството на Народното събрание, макар че има много малък шанс да има време за тях. В този дух се изказа и премиерът Росен Желязков в началото на заседанието. "Даваме си сметка, че вероятно няма да има време да бъде разгледан този законопроект, но дано да ни опровергае парламентът", коментира той.

Промените ще позволят за пръв път различни по риск инвестиции на спестяванията за втора и трета пенсия, с цел постигане на по-висока доходност, като за целта към всеки фонд ще се създадат подфондове с различен инвестиционен профил – консервативен, балансиран и динамичен. Това би трябвало да увеличи парите от втория стълб за бъдещите пенсионери с две пенсии. Средствата ще може да се инвестират в инфраструктурни проекти в България – нещо, което досега не беше възможно. Предвижда се и намаление на събираните от пенсионноосигурителните дружества такси и удръжки.

Промените са фундаментални и вече има критики, че не е редно правителство в оставка и парламент пред разпускане да се занимават с такива решения. Финансовият министър Теменужка Петкова коментира, че въвеждането на мултифондовете е по препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и е в интерес на осигурените. Тя припомни, че проектът се ползва с широка експертна подкрепа, макар че дори в самото правителство изненадващо се намери негов критик - социалният министър Борислав Гуцанов. Той и днес призова за внимателен подход и ясни разчети как промените ще доведат до по-високи пенсии.

Какво предвижда приетият днес законопроект?

– хората ще могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонд с инвестиционния профил - динамичен, балансиран и консервативен, който те намират за най-близък до техния рисков апетит;

– разпределението на лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд и подфонд в него, ще се извършва служебно въз основа на възрастта им и при спазване на съоветните нормативни условия в законопроекта;

– ще има нов показател за инвестиционните резултати вместо сегашната минимална доходност;

– ще се разширят допустимите инвестиции с нови финансови инструменти – акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим;

– завишават се изискванията към кадрите на пенсионноосигурителните дружества във връзка с инвестиционната дейност;

– въвежда се двукомпонентна такса, формирана от фиксирана част - процент върху управляваните активи, и променлива част, представляваща процент от постигнатия доход при инвестиране;

– удръжката от всяка осигурителна вноска ще намалява в рамките на 10-годишен период.