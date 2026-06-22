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Ивелин Михайлов обяви края на "Исторически парк"

По последни данни финансовият резултат на фирмата е 1 млн. лв. през 2024 г.

Днес, 10:54
Ивелин Михайлов
Фейсбук/Ивелин Михайлов
Ивелин Михайлов

Лидерът на партия "Величие" и създател на "Исторически парк" Ивелин Михайлов обяви края на проекта, около който изгради своята партия. Новината съобщи той в своя Фейсбук профил. По думите му усилията му не са срещнали очаквания отзвук, затова  поема лична отговорност за случилото се. 

"Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност!", е написал той под снима във Фейсбук.

Михайлов на няколко пъти през последните две години заявяваше, че проектът е "към своя край". 

"Исторически парк" край село Неофит Рилски бе открит през 2019 г. и представян като най-големия културно-исторически проект от този тип в България. Комплексът, свързван с Ивелин Михайлов, пресъздава различни периоди от историята по българските земи чрез реконструкции на селища, крепости и архитектурни обекти. Oколо проекта се появиха много спорове, свързани с начина на финансиране, привличането на инвеститори и финансовото състояние на дружествата.

В края на ноември 2025 г. седем души бяха задържани и оставени в ареста по обвинения за участие в организирана престъпна група, пране на пари и имотни измами. Към момента той не е привлечен като обвиняем по делото. По данни на прокуратурата чрез схемата около парка за период от около 10 г. са преминали над 50 млн. лв., а пострадалите са много. 

Проверка в Търговския регистър показва, че в момента няма подадени нови документи за вписване по партидата на дружеството. По последни данни финансовият резултат на фирмата е 1 млн. лв. през 2024 г. Не е ясно какво ще стане с парите на хората, вложени в "Исторически парк". 

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Ключови думи:

Ивелин Михайлов, Исторически парк

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