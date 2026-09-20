Голямо свлачище се активира в район "Аспарухово" във Варна, в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин, предава БНТ.

Тази вечер на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед.

По думите на кмета на Варна Благомир Коцев в понеделник сутринта администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му.

Районът е обезопасен и отцепен.

"Току що приключи срещата с почти всички институции, тук бяха и ВиК, пожарна безопасност, всички експерти на общината, районното кметство. Трудно е да дам крайно становище за причината, това може да е и строителният обект, би могло да бъде и свличане на земни маси от ската срещу обекта, би могло да бъда и ВиК авария. Това тепърва ще се оценява и преценява утре, но каквито и да са причините, трябва да се вземат спешни мерки, за да бъде обезопасен районът и да се възстанови пътят.", обяви късно вечерта кметът на Варна Благомир Коцев.

Пътен участък в район "Аспарухово" във Варна е пропаднал вследствие свлачищен процес, дълбочината е 3 метра, а дължината - 60., съобщава и БНР. Районът е отцепен с бариери.

Няма опасност за вилите в близост нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването.

"Затваряме за движение на хора и автомобили пропадналия участък от ул. “Вилите” в кв. Аспарухово. Наредено е на общинска полиция той да бъде охраняван, докато не започнат спешни дейности по укрепването му още утре сутринта", обявиха от община Варна.