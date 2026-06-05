Джигитите от тежката катастрофа с автобус в София са арестувани

Водачите на автомобилите, причинили тежкия пътен инцидент в петък вечер в столицата, са арестувани. Трима души загинаха, а 13 бяха ранени - 8 от които тежко - при катастрофа между автобус 119 на градския транспорт и два леки автомобила на "Челопешко шосе" край София снощи.

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". Очаква се Софийската градска прокуратура да обвини двамата шофьори за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие с евентуален умисъл, предават националните телевзии. Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна „автогонка“ и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.

"Ако не е било бързото идване на пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът с хората да изгори. Пожарникарите пристигат първи, започват гасене, спират огъня и незабавно изваждат всички. Спасили са животи", коментира зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев пред Нова тв.

Автобусът е правил ляв завой, когато в него се врязват автомобил, обясни кметът на София Васил Терзиев. По информация на дежурния диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил. В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия - трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Не е ясно дали шофьорите са имали книжки. Според Кънев, двамата никога не са обучавани в шофьорски курсове в България. Според БНТ и двамата шофьори са с чешки шофьорски книжки. "В едната кола - „Ауди" е имало двама души и те спорят помежду си кой точно е управлявал автомобила. Пробите на дрегер са отрицателни", добави Кънев. По думите му няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен.

Единственият водач, който е спазил всички правила и е взел максимално мерки да няма катастрофа, е водачът на автобуса, каза още Кънев.

Произшествието се е случило около 19:37 часа, когато е подаден сигнал на тел. 112, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. 10 спешни екипа са изпратени на място. Полицията съобщи, че е установила всички участници в произшествието - 14 души - трима шофьори и 11 пътници.

На място е починал млад мъж на 27 г., той е бил пътник в автобуса. По-късно от политравма в ИСУЛ е починал и 31-годишен мъж. Вероятно и двамата загинали са чужди граждани.

След катастрофата всички ранени са били транспортирани в болници. Те са с черепно-мозъчни травми, политравми и фрактури. Трима са настанени са в ИСУЛ, двама - във ВМА и трима в УМБАЛ „Света Анна“. Има ранен, който е настанен в "Пирогов". Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години - са с черепно-мозъчни травми, двама - на 45 и на 40 години - са с множество наранявания. Още един ранен на 46 години е с два счупени крайника. Шофьорът на автобуса, мъж на 60 години, също хоспитализиран, той е без опасност за живота. Всички хоспитализирани до момента са мъже. Състоянието на двама от тях - също пътници от автобуса - се описва като "критично", съобщи на брифинг на мястото на инцидента старши инспектор Георги Митев от „Пътна полиция".

Пътят по ул. „Челопешко шосе" от разклона за „Казичене" до изхода на квартал „Челопечене" е затворен.