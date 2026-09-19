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Бойко Борисов: Най-големият популист бях аз

Лидерът на ГЕРБ искал партията да се върне към дясното и консерватизма

Днес, 14:28
Бойко Борисов е възмутен от популизма
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Бойко Борисов е възмутен от популизма

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че иска партията да се върне към ясно изразен десен и консервативен политически профил. Той разкритикува навлизането на политическите сили, включително на ГЕРБ, в "полето на популизма". Борисов говори по време на форума "Следващите 20: Визия за бъдещето" в Бургас, организиран по повод 20-годишнината от създаването на Сдружение "Граждани за европейско развитие на България" с подкрепата на фондация "Конрад Аденауер". 

Последните няколко години най-големият популист бях аз, каза още Бойко Борисов, цитиран от DarikNews. 

"Връщам ГЕРБ там, където беше“, заяви той. По думите му партията трябва отново да постави в центъра на политиката си финансовата дисциплина, бизнеса и предприемачеството. "Когато създадохме ГЕРБ, партията тръгна като мощна, консервативно дясна партия", посочи още той.

Борисов свърза десния политически профил с подкрепата за хората, които работят, и за бизнеса, който произвежда, инвестира и създава работни места. Според него ГЕРБ трябва да върне икономическото мислене и предприемачеството в центъра на политиката си.

Лидерът на партията заяви, че през последните години и ГЕРБ е започнал да следва логиката на увеличаване на публичните разходи.

"Започнахме и ние да участваме активно - ще даваме повече за пенсии, повече за заплати, повече, повече, повече. Започнаха заемите и дълговата спирала", каза Борисов. Според него "в момента практически всички основни политически сили са в полето на популизма", включително и ГЕРБ.

Борисов очерта и своето разбиране за консервативния профил на ГЕРБ. Сред ценностите, които посочи, са традиционното семейство и религията, като подчерта уважението към различните вероизповедания.

Той заяви, че ГЕРБ уважава хората с различна сексуална ориентация, но защити позицията на партията срещу включването на подобни теми в училищното образование. Борисов коментира и състоянието на политическия дебат в страната. Според него поведението на част от политиците отблъсква гражданите от политиката.

"Нивото падна на критичния минимум. Даже много под него", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той призова партията да се адаптира по-бързо към технологичните и икономическите промени и да използва потенциала на българските специалисти.

Като перспективни направления Борисов посочи малките модулни ядрени реактори и редкоземните метали. Лидерът на ГЕРБ засегна и предстоящите президентски избори. По думите му основните функции на държавния глава са да бъде обединител на нацията и върховен главнокомандващ.

"Кой от тези, които се състезават сега, според вас може да ни обедини? За мен - никой", каза Борисов.

Той защити решението на ГЕРБ да не издига собствена кандидат-президентска двойка на всяка цена и попита защо и останалите партии не са предложили свои кандидати. "Защо Радев не предложи партиен кандидат? Защо ПП и ДБ не предложиха свои кандидати", запита Борисов риторично. 

Ден по-рано Борисов заяви, че ГЕРБ ще вземе решение за президентската надпревара, когато прецени, че разполага с кандидат, способен да поеме отговорността на институцията.

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Бойко Борисов, популизъм

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