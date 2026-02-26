Медия без
Чужденец е със спукан череп след сбиване на лифт в Банско

Друг скиор от чужбина загина на писта "Пионер" в пиринския курорт

Днес, 12:08
Пострадалият мъж е транспортиран по спешност за лечение в болнично заведение в София. Към момента няма опасност за живота му, но той остава под лекарско наблюдение.
Илияна Кирилова
Пострадалият мъж е транспортиран по спешност за лечение в болнично заведение в София. Към момента няма опасност за живота му, но той остава под лекарско наблюдение.

Сбиване в ски зоната на Банско завърши с тежко пострадал чужденец. Инцидентът е станал в сряда около 12:15 ч. пред седалков лифт в местността "Шилигарника". По първоначална информация е възникнал скандал между група хора, който бързо е ескалирал във физическа саморазправа.

По време на конфликта на 57-годишен чужд гражданин са нанесени удари с ръце и крака, в резултат на което мъжът е получил тежка травма - спукване на черепа. Той е транспортиран по спешност за лечение в болнично заведение в София. Към момента няма опасност за живота му, но той остава под лекарско наблюдение. По случая е образувано досъдебно производство.

Вчерашният ден бе белязан и от фатален инцидент в Банско. Чужденец загина в следобедните часове на писта "Пионер" в пиринския курорт.

По първоначална информация мъжът се е спускал по трасето, когато е изгубил контрол над ските си, излязъл е извън очертанията на пистата и се е ударил в дърво. Свидетели на инцидента незабавно са подали сигнал, а на място са пристигнали екипи на Планинската спасителна служба и медицински екип. Въпреки предприетите реанимационни действия мъжът е починал.

