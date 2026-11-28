Сняг вали в 20 области в страната, а 431 снегопочистващи машини в момента обработват настилките по републиканските пътища, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Очакванията са обстановката да се усложни през нощта, като на места снежната покривка ще достигне между 30 и 50 см.

Община Царево дори активира системата за ранно предупреждение BG-ALERT заради очакваното влошаване на времето. Призовават се жителите да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и в близост до дървета заради прогнозата за бурен вятър и силно морско вълнение. В нощта срещу неделя се очаква усилване на вятъра и морското вълнение. Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.

На 29 ноември, неделя, по Черноморието се очаква силен североизточен вятър и силно морско вълнение. Височината на вълните може да достигне около 4 метра край Царево, Ахтопол и Синеморец. За опасни метеорологични условия предупреждават и в Приморско. Заради очакваното силно морско вълнение там временно е спряно електрозахранването на осветителните съоръжения по крайбрежната алея. Мярката е предприета поради опасност от заливане с морска вода и възникване на електрически аварии.

Тази сутрин бе задействано и първото ограничение за движение в снежна обстановка в страната. От 11:00 ч. през Троянския проход бе спряно преминаването на тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона през Беклемето заради обилния снеговалеж, съобщи директорът на Областното пътно управление (ОПУ) в Ловеч, инж. Георги Генов.

В следобедните часове снежната покривка там вече е 7–8 см и се увеличава. Проходът се почиства от две машини, а други две са в готовност да се включат.

Сняг вали и в прохода "Петрохан". Снежна покривка от 10 сантиметра натрупа в следобедните часове. Четири снегорина чистят пътя от двете страни на прохода, един товарач зарежда колите със сол и пясък, уточниха от пътното в Монтана.

Тежка е зимната обстановка на прохода „Шипка" заради продължаващия обилен сняг. В най-високата част на прохода „Шипка" има заснежени участъци и силен вятър. Десетки снегорини обработват трасето и към момента няма закъсали автомобили, но ситуацията бързо се усложнява, предаде БГНЕС. Прогнозите са снегът да не спира цяла нощ и през утрешния ден. Очаква се температурите да се сринат под минус 15 градуса, което ще доведе до тежки заледявания по трасето.

Затруднено е преминаването през Ришки проход поради силен снеговалеж и блокирани тежкотоварни автомобили.

На АМ „Тракия" и АМ „Хемус" има участъци с намалена видимост заради интензивния снеговалеж, предупреждават от АПИ.

През нощта срещу неделя валежите над страната ще преминат в сняг. В Предбалкана и в планинските райони снеговалежите ще бъдат обилни и ще доведат до натрупването на значителна снежна покривка. Минималните температури в повечето райони ще се движат от минус 6 до минус 1 градус, а в София - около минус 4 градуса.

Още от сутринта Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупреди, че е възможно временно спиране на движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост и на леки коли, ако натрупа снежна покривка над 15 см. Преценката ще е на областните пътни управления и на Националния координационен център. Целта на временните ограничения ще бъде да се осигури възможност за почистване и обработка на пътните настилки, както и да се предотвратят инциденти заради усложнената зимна обстановка.

От АПИ посочват, че пътните служби следят метеорологичната обстановка, като особено внимание ще се отдели високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за хлъзгания и заледявания. С приоритет ще се обработват автомагистралите и най-натоварените участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа.

Червен код

Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) обяви на сайта си червен код за значителни валежи в седем области - Видин, Враца, Ловеч, Монтана, София-област, Велико Търново, Габрово. Предупреждението е, че там валежите от дъжд ще преминат към сняг. За останалите области в страната кодът е оранжев.

Според прогнозата за времето в Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. Навсякъде другаде ще продължи да вали дъжд, като в южните райони количествата ще бъдат значителни.

170 снегорина са в готовност в София

В столицата са осигурени 170 снегорина за зимното почистване, съобщиха зам.-кметът по екология Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов на брифинг още в началото на седмицата. Подготвени са и над 23 000 тона специализирани смеси за обработка на замръзнали и заледени участъци.

Властите призовават шофьорите да бъдат внимателни и да се съобразяват с пътната обстановка, особено при пътуване през планинските райони и проходите.