В Царево активират BG-Allert заради очаквани порои

Община Царево ще активира системата за ранно оповестяване BG-Alert заради очаквани силни валежи през нощта срещу 2 октомври. През деня вече имаше краткотрайни превалявания, но прогнозите са за засилване на валежите в следващите часове.

"Призоваваме жителите и гостите на общината да бъдат предпазливи, да избягват ниските части и участъците, в които е възможно събиране на вода, както и да не преминават в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти. Следете актуалната метеорологична обстановка и официалната информация. При промяна на прогнозата ще информираме своевременно. Ще бъде активирана системата за ранно оповестяване Bg-Alert", съобщиха от общината.

Тази мярка не е изненадваща, нито пресилена, тъй като именно в Царево станаха част от най-тежките наводнения у нас през последните години. През 2023 г. там загинаха четирима души вследствие на поройни дъждове, а през 2025 г. там също бе обявено бедствено положение.

Като цяло тази вечер метеорологичната обстановка по Южното Черноморие се очаква да се усложни. Рискът от наводнения е най-силен в района между Бургас, Приморско и Ахтопол. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за днес жълт код за валежи в Бургаско. Според актуалните прогнози силните дъждове могат да доведат и до осезаемо покачване на речните нива по Южното Черноморие, което се очаква да бъде приблизително между 0,3 и 1 метър. Различните сценарии прогнозират между 50 и 120 л/кв. м, като някои високорезолюционни модели допускат и локално по-високи стойности.