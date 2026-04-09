Бул. "Каблешков" най-сетне е готов, но може да се окаже незаконен

Булевард "Тодор Каблешков" в София вече е отворен, съобщи столичният кмет Васил Терзиев във Фейсбук. Завършени са последните 80 метра след години чакане заради проблем с отчуждаването на частен имот. Новината обаче бе помрачена от съдебно развитие по проекта.

Булевардът свързва "Цар Борис III" и "Черни връх" и е част от третия градски ринг. След дълги съдебни дела общината успя да влезе в терена през февруари т.г. и да започне работа по довършване на отсечката. Сега на разположение на гражданите са две платна с по три ленти във всяка посока. Има разделителна ивица, подготвена за бъдещ трамвай, велоалеи и нови тротоари, разказа кметът Терзиев.

Пускането на булеварда е дълго чакана новина, но може да се окаже, че развръзката ще струва прескъпо на столичани. През март Административен съд-София град обяви за нищожна заповедта, с която бе разпоредено изготвянето на нов устройствен план, на базата на който стана възможно влизането на общината в повторна процедура по отчуждаване. Както "Сега" писа, довършването на последните 80 метра от булеварда бе блокирано с години заради неприключило в срок отчуждаване на частен терен. Сега с новия ПУП общината рестартира възможността за отчуждаване, като раздели проблемния имот на отделни парчета. Административен съд - София град обаче е решил, че това решение е нищожно, стана ясно днес.

Съдът изтъква, че решението е взето от орган, който има тези правомощия при спазени изисквания в издаването на акта. Съдът обаче приема довода на жалбоподателя - фирма "Аутостейт" и Розалин Станчев, че новата заповед на главния архитект е издадена при несъобразяване с влязло в сила окончателно съдебно решение. През 2023 година ВАС окончателно отменя заповед на главния архитект, с която на заинтересованите лица е отказано да бъде изготвен проект за издменение на ПУП-а. Жалбоподателите са искали планът да бъде изменен така, че да бъде обособен УПИ за жилищно строителство и трасето на булеварда да бъде прекъснато във вида, в който е предложено. Главният архитект е отказал, но заповедта му е окончателно отменена. След съдебното решение общината е следвало да се произнесе положително по заявлението на жалбоподателите, въпреки че в решението липсва такъв диспозитив. Вместо това е издадена заповед, с която територията се урежда по съвсем различен начин. Несъобразяването със съдебното решение прави заповедта нищожна, счита съдът. Решението подлежи на обжалване.

НАМЕРЕНИЯ

Кметът Васил Терзиев се ангажира да започне изграждането на "Източна тангента"; реконструкцията на редица булеварди - "Мария Луиза", "Христо Ботев", "Джеймс Баучер", "Рожен" от жп надлеза до надлез "Надежда"; изместване на трамвайното трасе по булевард "Скобелев"; изграждане на булевардите "Копенхаген" (връзка между "Младост" и "Дружба") и "Климент Охридски", и продължението на булевард "Илиянци" до Северна скоростна тангента.