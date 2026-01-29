Падна и последната пречка пред довършването на "Тодор Каблешков"

Последната пречка за издаване на разрешение за строеж и начало на строителните дейности за довършване на ключовия бул. "Тодор Каблешков" е преодоляна. Административният съд-София град е излязъл с определение по заповедта за отчуждаване на проблемните имоти, което е окончателно. След това решение на съда общината може да пристъпи директно към нареждане на плащане, издаване на решение за строеж и начало на строителните дейности.

Това обяви в пост в социалната мрежа във "Фейсбук" бившият главен архитект Богдана Панайотова. Панайотова се бори дълго за новия подробен устройствен план, на базата на който стана възможно отчуждаването и в крайна сметка докладът успя да получи зелена светлина в СОС. Панайотова предостави и самото определение на съда, от което стават ясни детейлите. За решението се похвали в СОС и кметът Васил Терзиев.

Както "Сега" писа, 95% от бул. "Тодор Каблешков" е ключов булевард, който е част от трети градски ринг. Строежът бе в участъка от "Луи Айер" до "Черни връх", но 5% от участъка е блокиран заради имот с изтекъл срок за отчуждаване. За да направи възможно отчуждаването главният архитект по това време Панайотова предложи изменение на подробния устройствен план, което да раздели проблемния имот на три части - за озеленяване, за парк и останалата част за трасето на булеварда. Това стартира на практика нови срокове за отчуждаване. С аргумент обществена значимост по изпълнение на заповедта за отчуждаване бе допуснато предварително изпълнение. Съдът е уважил аргументите на общината, че довършването на булеварда, който е единствена пряка връзка на прилежащите квартали с центъра на града, е ключово за подобряване на транспорта. Съдът е приел и факта, че общината има скючен договор, чийто анекс изтича в края на 2026 година и изпълнителят може да откаже да довърши участъка. С оглед на всичко това значимостта на проекта е противопоставима на частния интерес, счита съдът.

"Това е последното решение по предварително изпълнение, което се чакаше. Какво следва - издаване на разрешение за строеж за този участък. Разрешението влиза в сила три дни след издаването му. След това - самото строителство. "Днес всичко е в ръцете на администрацията на Столична община. И както казвах още тогава – довършването на булеварда е напълно възможно и може да се случи в рамките на месеци, когато има процес, познаване на закона, подготвена документация, ясна процедура и воля за действие", коментира Панайотова.