Багерите влязоха в последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков"

Отсечката стоеше незавършена заради пропуснат законов срок за отчуждаване на частния имот

13 Февр. 2026
Строителните машини влязоха в частния имот.
Столична община започна изграждането на последните 80 метра на ключовия бул. "Тодор Каблешков", който от години стои блокиран от частен имот.

Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и е част от третия градски ринг, но стоеше незавършен заради пропуснат законов срок за отчуждаване на частния имот. След години съдебни дела общината успя да влезе в терена и да започне работа по довършване на отсечката.

Както "Сега" писа, решение за изход от ситуацията е на бившия главен архитект Богдана Панайотова. Тя предложи имотът да се раздели на три, като с новия ПУП започват да текат и нови срокове за отчуждаване. Предложението на Панайотова мина много трудно през СОС, но все пак мина, а съдът в крайна сметка допусна предварително изпълнение на отчуждаването на имота. Така решението за строеж влезе в сила, а с него - и машините, които вече разчистват терена. 

"Една връзка или работи, или не работи. Последните метри от бул. „Тодор Каблешков“ не са дребен детайл. Те бяха тест дали имаме смелост да довършим онова, което тези преди нас дори не бяха планирали, а тези, които уж ни бяха партньори, саботираха с лобизъм в интерес на частника. Тест, дали можем да поставим обществения интерес на първо място. Е, показахме, че можем. Още един наследен проблем е решен", написа в профила си във "Фейсбук" кметът Васил Терзиев. Терзиев допълни, че общината ще стреми бързо да довърши отсечката и трафикът в района ще бъде силно облекчен. 

"Сега" проследи хода на делата и писа преди дни, че строителното разрешение най-сетне е факт. 

След разчистването на съборените сгради строителството ще може да продължи
Кметът на София Васил Терзиев лично наблюдава акцията
