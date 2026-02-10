Бул. “Тодор Каблешков” вече има разрешение за строеж

Ключовият бул. “Тодор Каблешков”, чието довършване се блокира години наред от частни обекти, вече има разрешение за строеж. Предварителното изпълнение по него не е обжалвано в тридневен срок и общината може да пристъпи към следващи действия - издаване на акт за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

Това съобщи бившият главен архитект на София Богдана Панайотова, по чието време бе намерено окончателно решение на казуса с булеварда.

Както “Сега” писа, по булеварда настъпи ключово съдебно развитие - бе допуснато предварително изпълнение на заповедта за отчуждаване, което направи възможно София да разплете дългогодишен възел с неотчужден в законовия срок частен имот. За да започне да тече нов срок за отчуждаване, бе изготвен нов устройствен план, който раздели проблемния неотчужден имот.

Не е ясно колко бързо ще успее да се организира общината за самото строителство на фона на липсващ бюджет, но може да се очаква кметството да действа бързо. Бул. "Тодор Каблешков" е част от трети градски ринг и е ключов за града. Строежът е в участъка от ул. "Луи Айер" до бул. "Черни връх", като 94.64% от него или 1306 м вече са приключени.

По казуса текат цяла серия от съдебни дела, но най-важната част - за отпушване на строителството, приключи. Има съдебни дела срещу събарянето на построената незаконно на мястото мебелна къща, за утре е насрочено съдебно дело срещу решението на СОС, с което бе одобрено разделянето на имотите. Жалбопотаделите оспорват служебното възлагане на новия ПУП и твърдят, че имат право сами да изработят ПУП на базата на влязло в сила решение на Върховния административен съд. Според тях реално няма промяна на съществуващия ПУП, а процедурата се ползва само като повод за рестартиране на 10 годишния срок за отчуждаване на имота. СОС оспорва всичко това и твърди, че решението е в защита на обществения интерес.





