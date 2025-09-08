София най-после ще довърши ключовия бул. "Тодор Каблешков"

MySofia.bg Конфликтната зона по трасето на северното платно на бул. "Тодор Каблешков" може да бъде доизградена за около два месеца след решението на ВАС.

Доизграждането на ключовия бул. "Тодор Каблешков" в София може да приключи още до края на 2025 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административния съд на София-град и отхвърли жалбите против допуснатото предварително изпълнение на проект, касаещ довършването на ремонта.

Така на практика беше дадена зелена светлина за премахване на постройките в последния неотчужден имот по трасето на булеварда. Според магистратите частният имуществен интерес на жалбоподателите като собственици на засегнатия имот не може да надделее над обществения интерес, свързан с изграждането на стратегическа инфраструктура от съществено значение за градската среда.

"Още повече, че обектът се намира в решителна фаза на реализация, а всяко временно блокиране на дейностите би довело до значителни, в някои случаи и трудно поправими вреди, както в техническо, така и в социално и икономическо отношение", пишат съдиите от ВАС. Определението по административно дело е окончателно и не подлежи на обжалване.

Сагата със строежа на стратегическата столична пътна артерия, която свързва кв. "Овча купел" с южните квартали, се точи от години. Булевардът е изграден на 95%, но довършването му е блокирано заради автомивка и шоурум, които се засягат от трасето. В съда бяха водени серия от съдебни дела срещу опита на Столична община да урегулира по нов начин имотите.

Споровете започнаха още през 2021 г., когато тогавашният кмет на София Йорданка Фандъкова обяви принудително отчуждаване. Собственикът на имота не се съгласи с предложената сума и отчуждаването така и не беше извършено, но въпреки това в началото на октомври 2023 г. строителството започна.

След обявяването на съдебното решение на ВАС общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев написа в "Туитър", че при новите обстоятелства булевардът може да бъде завършен в рамките на два месеца.

"Багерите влизат и довършват бул. "Тодор Каблешков" в София до края на годината. Това става възможно, след като ВАС се произнесе в наша полза и вече можем да отчуждим последния имот с магазина и автомивката. Собственикът на въпросния имот години наред водеше редица дела срещу Столична община, но преди месец се оказа, че постройката на магазина му е незаконна."

По думите му оттук нататък е въпрос единствено на оформяне на документацията и подходящи климатични условия, за да бъдат извършени финалните дейности по трасето:

"Сега процедурата по промяна на ПУП-а и отчуждаването трябва да се довърши от главния архитект на София и на фирмата изпълнител да бъде дадено разрешение за строеж. Надявам се условията в края на есента или началото на зимата да позволяват да се положи последен слой асфалт - температурата да не пада под 5°C и да няма валежи. Строителите могат да бутнат сградите и да довършат второто платно за около 2 месеца. Булевардът към момента е изграден на 95%, защото Фандъкова не беше направила всички отчуждения при обявяването на обществената поръчка."