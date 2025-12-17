БСП и ИТН не виждат възможност за ново правителство

БСП няма да участва в опити за съставяне на ново правителство в настоящия парламент, тъй като смята, че той вече няма легитимност да излъчи такова. Това споделиха представители на "Позитано" 20, водени от лидера си Атанас Зафиров, пред президента Румен Радев, с когото проведоха среща днес в рамките на политическите консултации за кабинет. Позицията на БСП е, че до тук се стигна заради "партиен егоизъм" - на кого, не стана ясно.

Пред държавния глава Зафиров заяви, че БСП е приела да участва в кабинета "Желязков", за да спре "каскадата на политическа нестабилност". Той призна, че партията е понесла щети от това решение, което е довело до напрежение в собствените й редици. Накрая оцени участието във властта като удовлетворително в държавнически план и по-скоро неудовлетворително – в партиен план.

Той изрази надежда, че редактираният вариант на държавен бюджет, предложен от управляващите, все пак ще бъде приет. По отношение на изборното законодателство каза, че промени са необходими – за хартиеното гласуване партията ще проведе вътрешен дебат, а за машинното ще настоява да се търсят друг тип устройства за гласуване.

Направи впечатление радушната атмосфера на срещата. Радев констатира, че представителите на соцпартията идват при него след две оставки – на кабинета и на Изпълнителното бюро на БСП. Но топло им каза, че партията е преминала през много по-тежки изпитания и ще се справи и с това предизвикателство. Поздрави БСП и за позицията й, че е необходимо политиците да градят, а не да рушат. Зафиров определи разговора като "приятелски" по-късно пред журналисти.

ИТН също отхвърлиха възможността за преструктуриране на кабинета в рамките на настоящия парламент. Зам.-шефът на партията на Слави Трифонов Тошко Йорданов се оплака на президента Радев от ПП-ДБ. Според него от обединението "взеха да бягат от отговорност, защото държавата, влизайки с удължителен бюджет, е естествено да има проблеми". Той допълни, че преходът от лев към евро без бюджет крие рискове.

По повод промените в Изборния кодекс Йорданов напомни предложенията за промени на ИТН, които партията вкара в началото на този парламент. "Той е минал на първо четене и нещата, които сме предложили, това са разумни предложения, които могат да бъдат приети. Нека всички партии да подкрепят законопроекта, който е внесен и има огромен консенсус", каза той.

Накрая Тошко Йорданов заяви, че ИТН биха подкрепили всеки полезен закон в този парламент, като не уточни какво точно има предвид.