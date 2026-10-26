Божков осъди прокуратурата за думи на Гешев и Сийка Милева

Васил Божков осъди прокуратурата заради изказвания на бившия главен прокурор Иван Гешев и на говорителката му Сийка Милева, с които са го дискредитирали публично и е била нарушена презумпцията за невиновност. Това се вижда от решение на Софийския градски съд (СГС), за което разказва Lex.bg.

През 2025 г. Божков заведе дело срещу прокуратурата за 200 000 лв. по Закона за отговорността на държавата. СГС му присъжда обезщетение от 3000 евро, но в случая Божков иска обезщетение само за нарушената презумпция за невиновност. Решението не е окончателно и може да се обжалва.

В иска си Божков посочва, че е крупен бизнесмен, инвеститор и колекционер. Разказва, че още в края на 2019 г. срещу него е почнало разследване за изнудване на съдружници да му прехвърлят фирмата си за залагания, както и за укриване на данъци. Оттогава датират и множество интервюта и изказвания на Гешев и Милева. Божков твърди, че с тези медийни изяви прокуратурата е имала и скрита цел - да съдейства за публичното му дискредитиране, за унищожаването на хазартния му бизнес и отнемането на колекцията на фондация "Тракия".

Цитатите

"Това, което се случва, е това, което се случва, когато прокуратурата реши да ангажира наказателната отговорност на лица, които вие медиите наричате криминални авторитети или олигарси от криминалния преход [...]. Когато ангажираме тяхната наказателна отговорност за крадене през тези 30 г., крадене от българския народ, в резултат на което той живее бедно и в мизерия – всичко е нормално“, се казва в една от цитираните по делото медийни изяви на Иван Гешев.

Относно колекцията на Божков, той заявява: „Тези съкровища, да ги наречем по този начин, са откраднати и изкопани от българската земя. Имаме данни, че те са закупени – немалка част от тях – от иманяри, изнесени са нелегално в страната, „изпрани“ са през аукциони, за да попаднат в тази колекция“.

"Липсва огромна сума от над половин милиард лева, която представлява коледната надбавка за всеки пенсионер за 10 г. Прокуратурата е наясно срещу кого се изправя“, са думи на Милева, а също и: „Българската общественост има правото да знае как обвиняемият Васил Божков и подсъдимият Цветан Василев си партнират с „честни“ политици и "свободни" журналисти".

Мотивите

Съдия Евгени Георгиев приема, че прокурорите са нарушили правото на ЕС с изказванията си. И припомня, че преди 5 г. Николай и Евгения Баневи осъдиха държавата в Страсбург за няколко неща, включително и за нарушаване на презумпцията за невиновност, пак заради изказвания на Гешев, който тогава беше шеф на Специализираната прокуратурата. Съдията посочва, че думите, които Гешев е използвал срещу Божков, са сходни с тези срещу Баневи.

Той заключава, че когато Гешев е правел своите изявления, вече са били постановени поне 6 решения на ЕСПЧ за нарушена презумпция за невиновност в България, които е трябвало да са му известни "и той е следвало да бъде не само дискретен и сдържан, но и внимателен в подбора на конкретните думи, които е използвал".

Що се отнася до Сийка Милева, съдът приема, че с използваните изрази тя е внушавала, че Божков не само е ограбил държавата и гражданите, но е финансирал и участвал в заговор за държавен преврат. Това дело беше прекратено още през 2023 г., след завръщането му от Дубай.