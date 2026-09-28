Вдовицата и дъщерята на Алексей Петров осъдиха прокуратурата окончателно

Архив СЕГА След убийството на Алексей Петров вдовицата и дъщеря му встъпиха като страни по гражданското дело срещу прокуратурата, което той беше завел приживе.

Вдовицата и дъщерята на убития през лятото на 2023 г. Алексей Петров осъдиха окончателно прокуратурата за 64 000 лв. Това видя "Сега" в регистрите на Върховния касационен съд, който се е произнесъл с окончателно решение по казуса преди седмица. 40 000 лв. от тази сума са неимуществени вреди от незаконното обвинение на Петров, а останалото е за имуществени вреди - разходи по защитата. Прокуратурата дължи и лихви, считано от 08.02.2020 г., когато Алексей Петров заведе делото, до изплащането на сумата. Към днешна дата те са в размер на 49 517 лв., т.е. обезщетението набъбва почти двойно.

Отделно прокуратурата е осъдена да плати и разноски по гражданското дело.

Петров настояваше да получи 200 000 лв. обезщетение заради дело за присвояване и пране на пари, които беше отделено от прословутия процес "Октопод". По него той беше съден, че през 2006 г. - 2009 г. е участвал в присвояването на 3 308 944 лв. от две дружества и в изпирането на пари в периода 2008 - 2105 г. За всичко това той беше обвинен през юли 2016 г.

Като първа инстанция Софийският градски съд присъди по 25 000 лв. неимуществени вреди на всяка от двете жени, както и 24 000 лв. за имуществени вреди. Софийският апелативен съд обаче намали обезщетенията на по 10 000 лв. за всяка. Сега Върховният касационен съд в състав Владимир Йорданов, Димитър Димитров и Хрипсиме Мъгърдичян (докладчик) увеличава обезщетението за неимуществени вреди на по 20 000 лв.

Върховният съд отбелязва, че апелативните магистрати неправилно пресмятат времето, в което Петров е търпял неимуществени вреди, като започват да броят от 15 юли 2016 г., когато му е повдигнато обвинението, вместо от 16 август 2013 г., когато е образувано делото срещу него. Трябва да се отчете, че Петров е бил публично известна личност - бизнесмен и президент на Сдружение "Българска национална федерация Карате", затова и уврежданията са по-големи от обичайните, приема съдът.

"Накърнената му лична и професионална репутация не подлежат на пълно оздравяване, независимо от постановяването на оправдателна присъда. Т.е. злепоставянето е в по-интензивна от обичайната степен с оглед упражняваната от пострадалия дейност и компрометирането му в широк обществен кръг. Тези обстоятелства и тяхното конкретно проявление по делото обуславят по-висок размер на дължимото от ответника обезщетение", пише съдът.

Колкото до разследването за убийството на Петров, то изглежда в задънена улица, тъй като 3 години след разстрела му няма информация дори за заподозрени. Не е ясно и дали експертите успяха да "хакнат" телефона му и да извлекат от него някаква информация в полза на разследването.