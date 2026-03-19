"Биг Брадър" и "Ергенът" се борят за парламента

Листите с кандидатите за парламента са регистрирани, а предизборната кампания официално започна. На тези избори имаме четири партии с почти идентични имена - "Непокорна България", “Прогресивна България”, "Синя България" и "Моя България", ако не броим “България може”. ПП-ДБ заложиха на редица млади и непопулярни лица, а пък в други партии поп-фолк изпълнители и участници в риалити предавания тук-таме придават цвят на листите.

По време на протестите през декември ПП-ДБ яхнаха Gen-Z вълната и съвсем очаквано листите им изобилстват от млади бъдещи политици, активни предимно в социалните мрежи. Говорител на ромската общност, активистка за опазване на стара София и влогъри са само част от младите кандидати, които ще се борят за място в парламента. 22-годишната Малена Малчева например беше сред говорителите на протестите, които в крайна сметка доведоха до падането на правителството на Росен Желязков. Тя е студент по право и прави кариера в сферата на застраховането. Впечатление прави и 21-годишната Анна Бодакова. Младата дама ври и кипи в политиката, защото в момента е нещатен сътрудник на депутата от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

Други партии обаче не разчитат на лица от протестите, а са направили обиколка из риалити форматите, за да изберат кандидати, които според тях ще привлекат избиратели и ще повлияят благоприятно върху политическия им имидж. Това не е нова тактика за попълване на листи, виждали сме я вече при ДПС-Ново начало и МЕЧ, които за изборите през октомври м.г. заложиха на лица от риалити формати. На този етап методът да се включват фолк певци или сензации от Тик Ток не е донесъл грандиозна позитивна промяна в изборните резултати, но изглежда, че някои партии все още разчитат на него.

Сега в редиците на АПС влиза участникът от предаването "Биг Брадър" Георги Марков известен и като Жоро Ланеца. От Фейсбук профила си той обещава да работи активно "за решаването на конкретните проблеми на хората, а не за формално присъствие в политиката". Поп-фолк певецът с афинитет към поезията и тежките ланци твърди, че за него "политиката е мисия, а не просто позиция". Ако влезе в парламента, обещава активно да се захване с икономическата стабилност, подкрепата за малкия и средния бизнес, качественото образование и достъпното здравеопазване.

Риалити вълната в поредните предсрочни избори продължава с участничка от настоящия сезон на "Ергенът". Все още не е ясно дали Цветелина Велева ще намери любовта на живота си в предаването, но определено е намерила накъде да се ориентира политически. Финансовата брокерка е кадър на БСП в 24 МИР.

Това обаче не е единствената изненада от кандидат-депутатския "кастинг" на БСП. На второ място в 23-ти МИР-София соцпартията е издигнала София Алхадра, по-известна като "мис Палестина". Дали е печелила наистина такъв конкурс, не става ясно. По образование е биолог и журналист, но е работила като хостеса и фотомодел. София вече е започнала да се издига в редиците на БСП и е председател е на Младежкото обединение в районната организация на БСП в "Триадица". А фактът, че е на второ място в своя избирателен район, означава, че шансовете да я видим в парламента са големи.

Няма истина в това, че Румен Радев не е вложил въображение в реденето на листи. В надпреварата за парламента от "Прогресивна България" се впуска участник от друго популярно предаване. Това е неврохирургът Георги Петров от "Игри на волята". На него също му е отредено избираемо място - второ в листата за Пазарджик и също има шанс да стане депутат.

Един от първите предизборни куриози станаха кандидат на БСП, който се пробва в две партии и кандидати от "Трети март", вписани в четири листи. Необичайно е обаче да се появи листа само с един кандидат. Такъв е случаят в Смолян, където от коалиция "Моя България" се явява само и единствено Любомир Базъков. Мистерия е защо "Моя България" е оставила техния човек да се бори сам самичък с още 101 кандидат-депутата за четири депутатски места.

Пак в Смолян е и поредният интересен участник в изборите. Това е Тик Ток персоната от партия "Нация" Митко Белчев, който е известен в интернет с това, че разказва вицове на родопски диалект. Той се представя като "пенсионер, който разтяга локуми и месели". Самата партия "Нация" смята да привлече избиратели, като им предлага излизане от ЕС и НАТО и присъединяване към БРИКС. Историята е показала, че Тик Ток изкарва хората на протест по площадите и прави партии известни, но дали социалната мрежа ще помогне на Митко Белчев да влезе в парламента, тепърва ще видим.