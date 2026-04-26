БАБХ откри айрян, произведен „утре“, и мляко от месец май

Над 2 тона кисело мляко, йогурт и повече от 4200 литра айрян ще бъдат унищожени

Днес, 11:04
Над 2 тона кисело мляко, йогурт и повече от 4200 литра айрян от мандра в силистренско село ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните, предава "Нова телевизия".

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство и съответно манипулиран срок на трайност. Проверката е извършена на 24 април, а като дата на производство на айряна е отбелязана датата 25 април тази година. Според датата върху капачките на киселото мляко то пък е произведено на 3 май 2026 г.

Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич. БАБХ продължава да прилага принципа на т.нар. кръстосани проверки, при които служители от една област работят в друга област на страната. По този начин се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.

Още новини по темата

Всяка капка вносно мляко вече ще минава проверка
25 Апр. 2026

За два месеца БАБХ спря от продажба над 260 тона опасни храни
17 Апр. 2026

Проверяват най-голямата млечна компания у нас за пазарна злоупотреба
23 Яну. 2026

БАБХ изтегли от пазара зърнена каша с арсен
17 Дек. 2025

Агенциите за инвестициите и за храните са с нови шефове
24 Ноем. 2025

Само в България фалшиво сирене се продава законно

11 Септ. 2025

Агенцията по храните ще плати 45 млн. лв. по 13 изгубени дела
13 Май 2025

Брюксел ще реши вместо София за фермата с чумата
17 Дек. 2024

И Франция потвърди - има чума в овцефермата във Велинград

16 Дек. 2024

Агенцията по храните онемя за фалшивото сирене

26 Септ. 2024

Инспектори влизат в училищните столове и лавки
11 Септ. 2024

Над 6000 тона сирене менте са произведени тази година у нас
17 Авг. 2024

БАБХ купува за 10 млн. лв. "златната" лаборатория на "Евролаб"

04 Апр. 2024

Върховният съд върна "Евролаб" на ГКПП "Кап. Андреево"

16 Дек. 2023

