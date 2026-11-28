Временно спиране на движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост и на леки коли, е възможно при натрупване на снежна покривка над 15 см. Готовност за такива ограничения е създадена още за днес след 14:00 ч., съобщава съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Преценката ще е на областните пътни управления и Националния координационен център. Целта на временните ограничения ще бъде да се осигури възможност за почистване и обработка на пътните настилки, както и да се предотвратят инциденти заради усложнената зимна обстановка.

От АПИ посочват, че пътните служби следят метеорологичната обстановка, като особено внимание ще се отдели високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за хлъзгания и заледявания. С приоритет ще се обработват автомагистралите и най-натоварените участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа.

Червен код

Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) обяви на сайта си червен код за значителни валежи в седем области - Видин, Враца, Ловеч, Монтана, София-област, Велико Търново, Габрово. Предупреждението е, че там валежите от дъжд ще преминат към сняг. За останалите области в страната кодът е оранжев.

Според прогнозата за времето в Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. Навсякъде другаде ще продължи да вали дъжд, като в южните райони количествата ще бъдат значителни.

170 снегорина са в готовност в София

В столицата са осигурени 170 снегорина за зимното почистване, съобщиха зам.-кметът по екология Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов на брифинг още в началото на седмицата. Подготвени са и над 23 000 тона специализирани смеси за обработка на замръзнали и заледени участъци.

Властите призовават шофьорите да бъдат внимателни и да се съобразяват с пътната обстановка, особено при пътуване през планинските райони и проходите.