80% от "Люлин" и "Красно село" вече се чистят по график

Столичната община се похвали, че вече е постигнала 80% покритие на сметосъбирането в “Люлин” и “Красно село” изцяло по график и обяви, че облекчава, но не отменя напълно временната кризисна организация в двата района.

“Само за две седмици постигнахме каквото никой не вярваше, че ще успеем - изцяло, без да разчитаме на договори, да се справим със сметосъбирането в два района. Да, благодарение на помощ отвън, но без изнудване, без извиване на ръце и без това да струва на столичани несправедливо много”, заяви зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева, цитирана от пресцентъра на общината.

Оттам благодарят на стотиците граждани в целия процес, които предимно през двата уикенда, но и през делничните дни продължават да правят уборки, да събират разпилени отпадъци около контейнерите и да извозват отпадъци към временните точки за облекчаване на натоварването.

“Имаме капацитет да покрием 100% от територията, но се случват аварии, хора излизат в болнични, вече им дължим и малко почивка - все стандартни оперативни казуси, за които все още нямаме буфер", допълни Бобчева и отбеляза, че в следващите няколко дни се надяват да компенсират недостатъците на новата организация.

На 20 октомври, понеделник, от сутринта в работа ще се включат 4 големи сметосъбиращи камиона. Следобед ще работят 2 големи сметосъбиращи камиона за продължаване на основните маршрути и дочистване. През целия ден ще са ангажирани 2 малки камиончета (ИБТ) за обслужване на труднодостъпни места. За работа с едрогабаритни отпадъци на терен ще има 1 товарач с щипка и 1 мултилифт.

Един отряд за бърза реакция е в готовност при критични сигнали. Екипите ще работят по наряди, предоставени от Столичния инспекторат, като приоритет остава възстановяването на стандартното обслужване и на нормалния ритъм на живот за жителите на двата района, посочват от Столична община.

Оттам призовават жителите на двата столични квартала да продължат максимално ефективно разделното събиране на отпадъци, което ще намали съществено количествата в големите контейнери със смет. "Използвайте временните контейнери за едрогабаритни отпадъци, а при възможност и за битови до пълното възстановяване на нормалното сметоизвозване", напомнят от Столична община.