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Зъбният статус влезе в еЗдраве

Нов модул "Дентални прегледи" показва историята на проведеното лечение

Днес, 10:58
ЕЗдраве се обогати с още един полезен модул.
министерство на здравеопазването
ЕЗдраве се обогати с още един полезен модул.

Прегледите при зъболекар вече са част от електронното здравно досие, съобщи здравното министерство. В новия модул „Дентални прегледи“ пациентите могат да видят състоянието на всеки зъб и историята на проведеното лечение. Информацията е достъпна през приложението  еЗдраве и уеб версията на електронното здравно досие и включва данните, въведени от зъболекарите в Националната здравноинформационна система. За да използват новата функционалност на телефона си, потребителите трябва да обновят приложението до версия 2026.9.30.

Бутонът „Вашият зъбен статус“ отваря схема, която показва състоянието на всички зъби - както постоянните, така и млечните. При избор на конкретен зъб се виждат описаните за него прегледи и лечения.

Данните се обновяват автоматично при всеки преглед, въведен в системата. Предишната информация се запазва, така че пациентът може да проследи историята на лечението си.

Документът за всеки преглед съдържа данни за състоянието на зъбите, лечението и приложените документи. В него се виждат още кой зъболекар е извършил прегледа, в кое лечебно заведение, кога е започнал и приключил и как е финансиран. Документите за лечение описват извършените манипулации и за кои зъби се отнасят.

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