Държавата успя да прати за 2 дни 3 деца на лечение в чужбина

Няколко институции направиха добра организация и в рамките на 2 дни 3 деца са пратени за лечение в чужбина. Трябвало е да се действа спешно, затова всички процедури и бюрократичните крачки са преминати бързо. Основен организатор е Здравната каса, лети се с военния самолет "Спартан". Последният полет е днес - за Рим, като крайната цел е чернодробна трансплантация. Първите две деца бяха закарани в Германия, клиниките в Щутгарт и Фрайбург. Едното - отново с надежда за чернодробна трансплантация, а за другото - присаждане на стволови клетки. Детето в Щутгарт е пратено без баща си, който го отглежда сам с другото си дете. В момента фондация "Даная" събира дарения, за да може да иде и бащата.

С малчуганите летят и медицински екипи. Съответно, координацията е обхванала Здравната каса, Министерството на здравеопазването, агенцията по медицински надзор, Министерството на отбраната, ВВС, столичните болници "Царица Йоанна – ИСУЛ", "Проф. Иван Митев" и пловдивската "Св. Георги".