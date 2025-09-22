Петима души получиха нови органи при две донорски ситуации

Петима души получиха шанс за нов живот след възникнали донорски ситуации и последвала трансплантация на органи, съобщи изпълнителна агенция "Медицински надзор".

В пловдивската УМБАЛ "Свети Георги" операциите са извършени под ръководството на координатора д-р Дончо Ташков и неговия заместник д-р Емил Митковски. Ситуацията е възникнала, след като близките на 41-годишен мъж са взели решение да дарят органите му.

Екип от клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, е трансплантирал бъбреци на двама мъже - на 22 и на 57 години. А по линия на споразумението с Румъния, 58-годишен румънец е получил нов черен дроб, поради липса на подходящ реципиент в България. Други органи не са били трансплантирани по медицински причини.

От УМБАЛ "Свети Георги" съобщават, че тримата пациенти са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.

В столичната "Александровска болница" пък други двама души получиха нови бъбреци. Там донорът е бил 51-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт.

Операциите са продължили до ранните часове тази нощ. Реципиенти са двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата с чакащи нови органи.

Единият е на 57 г. от София и е на хемодиализно лечение от 7 години. Другият е 22-годишен от Разград, на хемодиализа от година. След трансплантацията двамата пациенти се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.