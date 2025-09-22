Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Петима души получиха нови органи при две донорски ситуации

Трансплантациите на дарени органи са осъществени в Пловдив, София и Румъния

Днес, 13:30
При петте операции са трансплантирани общо 4 бъбрека и черен дроб
Илияна Кирилова
При петте операции са трансплантирани общо 4 бъбрека и черен дроб

Петима души получиха шанс за нов живот след възникнали донорски ситуации и последвала трансплантация на органи, съобщи изпълнителна агенция "Медицински надзор".

В пловдивската УМБАЛ "Свети Георги" операциите са извършени под ръководството на координатора д-р Дончо Ташков и неговия заместник д-р Емил Митковски. Ситуацията е възникнала, след като близките на 41-годишен мъж са взели решение да дарят органите му.

Екип от клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, е трансплантирал бъбреци на двама мъже - на 22 и на 57 години. А по линия на споразумението с Румъния, 58-годишен румънец е получил нов черен дроб, поради липса на подходящ реципиент в България. Други органи не са били трансплантирани по медицински причини.

От УМБАЛ "Свети Георги" съобщават, че тримата пациенти са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.

В столичната "Александровска болница" пък други двама души получиха нови бъбреци. Там донорът е бил 51-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт. 

Операциите са продължили до ранните часове тази нощ. Реципиенти са двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата с чакащи нови органи.

Единият е на 57 г. от София и е на хемодиализно лечение от 7 години. Другият е 22-годишен от Разград, на хемодиализа от година. След трансплантацията двамата пациенти се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

трансплантации

Още новини по темата

Шеф в медицинския надзор е уволнен за непристойно поведение
30 Юли 2025

Чиновници няма да пътуват на игрите за трансплантирани
17 Юли 2025

Държавата командирова чиновници и заряза спортистите за Игрите за трансплантирани

12 Юли 2025

Ще заявяваме волята си за вземане на органи с декларация
07 Юли 2025

Наш донор даде шанс за живот на трима пациенти в Румъния
25 Юни 2025

Трима души получиха шанс за живот с дарени органи
19 Апр. 2025

Българин и румънец получиха донорски органи
22 Март 2025

Българин получи шанс за живот със сърце от Румъния
07 Март 2025

В "Александровска" трансплантираха бъбрек от жив донор
05 Ноем. 2024

МЗ пак преговаря с Виена за белодробни трансплантации
10 Окт. 2024

България е отказала 40 донорски органа от чужбина
05 Окт. 2024

Жена даде шанс за живот на трима души
26 Юни 2024

Донор от България даде шанс за живот на двама румънци
02 Май 2024

Трима души са трансплантирани в софийски болници
21 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар