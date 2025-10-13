Годишно губим около 300 донорски ситуации

Около 300 от загубилите живота си българи годишно са подходящи за донори на органи, но много малка част от тях биват разпознати като такива в лечебните заведения. Това призна здравният министър Силви Кирилов по време на отдаването на почит към хората, чиито семейства са дарили органите им през тази година, съобщи БНР.

България е на последно място в ЕС по брой трансплантации, като причината е комплексна – нещата са свързани с организацията на донорството, каза днес проф. Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология във ВМА, цитиран от БТА. Ние, които се занимаваме с трансплантации, не се занимаваме с организацията, а това е ангажимент на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, добави проф. Владов. По думите му един донор може да спаси до 10 човешки живота. Средната преживяемост на пациентите с трансплантиран черен дроб е висока и е съпоставима с пациентите в останалите европейски държави. Имаме пациенти, трансплантирани преди 18 години, посочи още той.

Миналата година имаше съмнения, че България не се възползва в пълна степен от възможностите на международния обмен и е предимно донор, а не получател на органи. Тогава имаше обвинения, че административни неуредици, бавене и изисквания на пациентите са причина в някои случаи да изпускаме органи от чужбина. Лекарите обаче отхвърлят тези критики, като казват, че в някои случаи времето не стига, а в други не се намира съвместим реципиент.

Екипите на Военномедицинската академия са обучени и подготвени за извършване на бъбречни трансплантации, въпрос на време е да започнем, съобщи на същото събитие началникът на лечебното заведение ген. Венцислав Мутафчийски. Към момента бъбречни трансплантации се извършват единствено от две столични болници - УМБАЛ "Александровска" и "Лозенец". Предимно се трансплантират органи от трупен донор. Допреди години в България се правеха немалко трансплантации на бъбрек от жив донор, но след като болница "Лозенец" бе изобличена в сериозни нарушения, тази дейност почти спря.

От 2007 г. досега във ВМА са извършвани само чернодробни трансплантации, като досега са извършени 112, посочи ген. Мутафчийски. По думите му ВМА ще инвестира в апарат, който да може да поддържа черния дроб на маргинални донори, за да стане лечебното заведение още по-ефективно в областта на чернодробните трансплантации.Чакащите за бъбрек са най-големият брой в листата на чакащите подходящ донор на органи - 804 души, показва справка на "Сега" в данните на изпълнителната агенция "Медицински надзор" към 3 октомври. За черен дроб чакат 31 пациенти, за сърце - 27, за бял дроб - 11, за тънко черво - двама. В същото време бъбречните трансплантации от началото на годината са само 13, има и две операции с жив донор. Имаме и една сърдечна трансплантация и четири чернодробни от трупен донор. В четири случая сме предоставили бъбрек на румънски донор по линия на международното сътрудничество, а в четири - черен дроб.