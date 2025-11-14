ВМА направи за пръв път бъбречна трансплантация

За първи път във Военномедицинска академия бяха извършени бъбречни трансплантации, съобщиха от лечебното заведение. Те са осъществени на 13 ноември от екипа на Катедра „Урология и нефрология” - проф. д-р Илия Салтиров, доц. Кремена Петкова, д-р Огнян Гъцев, д-р Константин Христов, д-р Виктория Тодорова, както и доц. Светозар Марангозов от Клиниката по съдова хирургия.

Донорската ситуация дава шанс за живот на трима пациенти, след като близките на 45-годишен мъж в Панагюрище решават да дарят неговите органи. Черният дроб е присаден на 38-годишен мъж, а бъбреците - на жена на 42 г. и мъж на 21 г. И трите трансплантации са извършени във ВМА, като чернодробната е от екип, ръководен от проф. д-р Васил Михайлов, съвместно с проф. д-р Ивелин Такоров

Така ВМА е единствената болница у нас, в която се извършват два вида органни трансплантации – чернодробни и бъбречни.

882 пациенти чакат за трансплантация. Най-много са именно нуждаещите се от бъбрек - 816 души. Тази година (преди пробива във ВМА) са извършени 13 бъбречни трансплантации от трупен донор и три - от жив, 4 чернодробни и една сърдечна. До вчера бъбречни трансплантации се правеха в "Александровска" и "Лозенец". ВМА прави чернодробни, а "Св. Екатерина" - сърдечни.