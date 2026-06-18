България успя да изпрати сърце на пациент в Италия

46-годишен мъж в мозъчна смърт даде шанс за живот на четирима пациенти, чакащи за трансплантация. Донорската ситуация бе реализирана от екипи на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, УМБАЛ "Александровска" и ВМА в София, и италианската болница A.O.U. Consorziale Policlinico в Бари. За пръв път България успя да предостави орган на италиански пациент по линия на европейския обмен.

Потенциалният донор е идентифициран в "Св. Георги" преди два дни. Той е от Смолян и е изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив. "В този критичен момент екипът от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение реагира с изключителен професионализъм и уважение. Процесът по установяване на мозъчната смърт и подготовката за донорство са реализирани от д-р Дончо Ташков, д-р Емил Митковски, д-р Кьосе Бекиров", посочват от изпълнителна агенция "Медицински надзор", която, наред с целия контрол върху болниците, отговаря и за трансплантациите.

Експлантацията на органите е извършена от екипи на "Александровска", ВМА и италианската болница.

След подбор между потенциалните реципиенти екип на ВМА с ръководител проф. Васил Михайлов реализира успешна трансплантация на черен дроб на жена на 58 г. "Операцията протече добре, в момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна. Ранният следоперативен период се развива благоприятно", коментира проф. Никола Владов, началник на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология.

В „Александровска“ екип с ръководител доц. Александър Тимев осъществи две бъбречни трансплантации на мъже на 44 и на 56 години, които получиха своя втори шанс за живот. Единият реципиент е на 43 г. от София и провежда хемодиализно лечение от осем месеца. Другият е на 56 г. от Бургас и е на диализно лечение от пет години. След интервенцията двамата мъже се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, написаха от болницата във "Фейсбук".

Шанс за живот отвъд границите на България получи реципиент, нуждаещ се от сърце. Поради липса на подходящ реципиент в България и благодарение на членството на ИАМН в европейската платформа за обмен на органи ФОЕДУС (FOEDUS), италианските лекари извършиха успешната сърдечна трансплантация.

"Едно българско семейство взе най-хуманното и благородно решение в момент на тежка загуба, превръщайки болката си в надежда за други човешки животи. Благодарение на техния велик жест и денонощния труд на десетки български и международни лекари, четирима души получиха своя втори шанс за живот", пишат от "Медицински надзор".

Справка в статистиката на агенцията показва, че подобни ситуации са изключително редки. Основно България успява да се включи в международния обмен само с Румъния. От началото на годината у нас са направени 11 бъбречни трансплантации, една сърдечна и четири чернодробни. На Румъния са предоставени два бъбрека. България не е получила органи по линия на FOEDUS през 2026 г.

От 2010 г. до 8 юни т.г. страната ни е предоставила 36 органа по линия на "Евротрансплант" и 16 по линия на FOEDUS. Получила е две сърца. На Румъния са предоставени 37 органа. През годините е имало данни, че България често отказва предлаганите от чужбина органи поради ред причини – отдалечеността, която не позволява на екипите да се вместят в изключително краткия прозорец за реакция; нежеланието на някои пациенти да получат орган от по-възрастен донор и др.

878 българи чакат орган в момента: