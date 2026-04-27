Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Станислав Генчев приключва с "Локо" (Сф) тази вечер

Отборът ще бъде воден до края на сезона от главния мениджър на ДЮШ на клуба Александър Георгиев

Днес, 15:31
Станислав Генчев
СПОРТАЛ
Станислав Генчев

Станислав Генчев ще изведе тази вечер "Локомотив 1929" (Сф) за последно като треньор. Той ще напусне след домакинството срещу "Септември" от XXXI кръг на Първа лига и I кръг от втората фаза.

Решението за раздялата с наставника е взето преди няколко дни, след като стана ясно, че Генчев не е изпълнил поставената цел - влизане в първата осмица. Освен това вече бе ясно, че през следващия сезон той ще води друг отбор. По всяка вероятност това ще е "Ботев" (Пд).

До края на първенството треньорските функции в "Локомотив 1929" (Сф) ще изпълнява главният мениджър на детско-юношеската школа на клуба Александър Георгиев, съобщи "Спортал". Той бе помощник на Ясен Петров в националния отбор и е работил с него в три китайски клуба. Бил е и селекционер на юношеските национални отбори до 17 и до 19 г.

Вторият престой на Станислав Генчев в "Локомотив 1929" започна от 30 май м.г. и не бе толкова успешен, колкото първия (май 2022 - юни 2023), когато работата на специалиста бе високо оценена и той получи оферта от "Ботев" (Пд). Любопитното е, че сега най-вероятната му следваща длъжност е тъкмо в този пловдивски клуб.

Заедно с Генчев напускат асистентът му Живко Миланов и отговорникът за вратарите Йордан Господинов, които се очаква да го последват в следващия му отбор.

Александър Георгиев
СПОРТАЛ Александър Георгиев
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Локомотив 1929 София, Станислав Генчев

Още новини по темата

Камерунец укрепи ЦСКА в Топ 4
08 Март 2026

"Левски" дръпна с 13 точки на върха след обрат
01 Март 2026

"Славия" уволни треньора Загорчич
11 Окт. 2025

ЦСКА само помириса победата в дебюта на новия треньор
27 Септ. 2025

"Левски" оглави Първа лига след късна драма
14 Септ. 2025

"Левски" пропусна чудесен шанс да оглави Първа лига
17 Авг. 2025

Станислав Генчев се завърна като треньор на "Локомотив 1929" (Сф)
30 Май 2025

Клуб от Първа лига остана без треньор
29 Май 2025

Заподозреният за залози по време на мач VAR оператор е отстранен

04 Апр. 2025

ЦСКА победи в мач с букмейкърски привкус
02 Апр. 2025

Познат у нас сърбин се нае да спасява "Локомотив 1929" (Сф)
21 Март 2025

Втори треньор в Първа лига напусна за седмица
17 Март 2025

Генчев е бил изгонен от "Левски" заради нарочен футболист
18 Дек. 2024

"Левски" изненадващо освободи треньора Генчев
16 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа