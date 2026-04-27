Станислав Генчев приключва с "Локо" (Сф) тази вечер

Станислав Генчев ще изведе тази вечер "Локомотив 1929" (Сф) за последно като треньор. Той ще напусне след домакинството срещу "Септември" от XXXI кръг на Първа лига и I кръг от втората фаза.

Решението за раздялата с наставника е взето преди няколко дни, след като стана ясно, че Генчев не е изпълнил поставената цел - влизане в първата осмица. Освен това вече бе ясно, че през следващия сезон той ще води друг отбор. По всяка вероятност това ще е "Ботев" (Пд).

До края на първенството треньорските функции в "Локомотив 1929" (Сф) ще изпълнява главният мениджър на детско-юношеската школа на клуба Александър Георгиев, съобщи "Спортал". Той бе помощник на Ясен Петров в националния отбор и е работил с него в три китайски клуба. Бил е и селекционер на юношеските национални отбори до 17 и до 19 г.

Вторият престой на Станислав Генчев в "Локомотив 1929" започна от 30 май м.г. и не бе толкова успешен, колкото първия (май 2022 - юни 2023), когато работата на специалиста бе високо оценена и той получи оферта от "Ботев" (Пд). Любопитното е, че сега най-вероятната му следваща длъжност е тъкмо в този пловдивски клуб.

Заедно с Генчев напускат асистентът му Живко Миланов и отговорникът за вратарите Йордан Господинов, които се очаква да го последват в следващия му отбор.