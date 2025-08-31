Медия без
ПЪРВА ЛИГА, VIII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 07:00

12 септември (петък)

"Берое" - "Ботев" (Вр)  17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Пд) - "Монтана"  19:45 ч.
(по Диема спорт)
 
13 септември (събота)

"Спартак 1918" (Вн) - "Арда"  17:45 ч.
(по Диема спорт)

ЦСКА - "Септември" (Сф)  20:15 ч.
(по Диема спорт)
 
14 септември (неделя)

"Локомотив" (Пд) - "Лудогорец"  18:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Локомотив 1929" (Сф) - "Левски"  20:30 ч.
(по Диема спорт)
 
15 септември (понеделник)

"ЦСКА 1948" - "Славия"  18:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Черно море" - "Добруджа"  20:30 ч.
(по Диема спорт)

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Лудогорец" 
6
5
1
0
13:2
16
 2. "Левски"
6
5
1
0
13:3
16
 3. "Локо" (Пд)
7
4
3
0
8:4
15
 4. "ЦСКА 1948"
7
4
1
2
9:7
13
 5. "Черно море"
7
3
3
1
11:5
12
 6. "Локо 1929" (Сф)
7
2
4
1
6:3
10
 7. "Ботев" (Вр)
7
2
4
1
6:4
10
 8. "Монтана"
7
2
2
3
5:11
8
 9. "Берое"
6
1
3
2
7:11
6
10. "Септември"
7
2
0
5
7:15
6
11. "Арда"
6
1
3
2
8:6
6
12. "Добруджа"
7
2
0
5
6:10
6
13. "Славия"
7
1
2
4
8:13
5
14. ЦСКА
6
0
4
2
4:6
4
15. "Спартак 1918" (Вн)
7
0
4
3
5:9
4
16. "Ботев" (Пд)
6
1
1
4
5:12
4
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

4 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"); 

3 гола: Николай Минков ("Ботев", Пд), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Марин Петков ("Левски");

2 гола: Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров, Майкон и Евертон Бала ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Берна Коуто, Илкер Будинов и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев и Филип Еджике ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).

 

Първа лига, статистика

