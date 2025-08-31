ПЪРВА ЛИГА, VIII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

12 септември (петък)
"Берое" - "Ботев" (Вр) 17:30 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Пд) - "Монтана" 19:45 ч.
(по Диема спорт)
13 септември (събота)
"Спартак 1918" (Вн) - "Арда" 17:45 ч.
(по Диема спорт)
ЦСКА - "Септември" (Сф) 20:15 ч.
(по Диема спорт)
14 септември (неделя)
"Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Левски" 20:30 ч.
(по Диема спорт)
15 септември (понеделник)
"ЦСКА 1948" - "Славия" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
"Черно море" - "Добруджа" 20:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Лудогорец"
|
6
|
5
|
1
|
0
|
13:2
|
16
|
2. "Левски"
|
6
|
5
|
1
|
0
|
13:3
|
16
|
3. "Локо" (Пд)
|
7
|
4
|
3
|
0
|
8:4
|
15
|
4. "ЦСКА 1948"
|
7
|
4
|
1
|
2
|
9:7
|
13
|
5. "Черно море"
|
7
|
3
|
3
|
1
|
11:5
|
12
|
6. "Локо 1929" (Сф)
|
7
|
2
|
4
|
1
|
6:3
|
10
|
7. "Ботев" (Вр)
|
7
|
2
|
4
|
1
|
6:4
|
10
|
8. "Монтана"
|
7
|
2
|
2
|
3
|
5:11
|
8
|
9. "Берое"
|
6
|
1
|
3
|
2
|
7:11
|
6
|
10. "Септември"
|
7
|
2
|
0
|
5
|
7:15
|
6
|
11. "Арда"
|
6
|
1
|
3
|
2
|
8:6
|
6
|
12. "Добруджа"
|
7
|
2
|
0
|
5
|
6:10
|
6
|
13. "Славия"
|
7
|
1
|
2
|
4
|
8:13
|
5
|
14. ЦСКА
|
6
|
0
|
4
|
2
|
4:6
|
4
|
15. "Спартак 1918" (Вн)
|
7
|
0
|
4
|
3
|
5:9
|
4
|
16. "Ботев" (Пд)
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5:12
|
4
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
4 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");
3 гола: Николай Минков ("Ботев", Пд), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Марин Петков ("Левски");
2 гола: Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров, Майкон и Евертон Бала ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Берна Коуто, Илкер Будинов и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев и Филип Еджике ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).