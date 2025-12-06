Диана Петкова отново е в Топ 16 на Европа

БНТ Диана Петкова ще атакува място във финала на 50 м бруст на Евро 2025.

Диана Петкова се класира за 1/2-финалите на 50 м бруст в предпоследния ден на европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в Люблин. Националната ни рекордьорка (30,04 сек.) даде 16-о време в сериите в полския град, спирайки хронометъра на 30,35 сек.

Другата българка в тази дисциплина Тея Николова се нареди 20-а с 30,62 сек. и остана на 27 стотни от Топ 16. Най-бърза в квалификациите беше естонката Енели Йефимова с 29,48 сек.

Полуфиналите на 50 м бруст при жените са тази вечер от 21:20 и 21:23 ч. наше време. Диана ще плува в осми коридор на първата серия. За нея това ще бъде второ участие в Топ 16 на Евро 2025, след като завърши 10-а на 100 м съчетано.

Петкова има шанс да се превърне в първата и единствена българска финалистка на шампионата, след като всички останали наши представители приключиха участие. На 50 м бруст при мъжете днес Любомир Епитропов финишира за 27,46 сек. и отпадна в сериите, заемайки 46-о място в общото класиране.

Габриела Георгиева пък зае 26-о място на 50 м гръб с постижение от 28,33 сек. Преди това тя плува в два 1/2-финала на първенството - на 100 и 200 м гръб, заемайки съответно 16-о и 11-о място.

А дебютантът на голям форум Дарен Кирилов завърши 39-и в сериите на 50 м гръб при мъжете с резултат 25,11 сек. В началото на шампионата 18-годишният тийнейджър участва в 1/2-финалите на 200 м гръб и завърши 13-и.