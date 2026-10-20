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BBC съкращава над 100 души и закрива канали

Това е част от мащабен план за реорганизация и за спестяване на 500 млн. паунда до 2028 г.

20 Окт. 2026
Генералният директор Мат Бритин потвърди предсотящите съкращения
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Генералният директор Мат Бритин потвърди предсотящите съкращения

Британската обществена медия BBC потвърди, че през пролетта на 2027 г. ще прекрати линейното излъчване на ТВ каналита BBC Three и BBC Scotland, както и на радиостанцията Radio 4 Extra. Съдържанието им ще бъде достъпно изцяло в дигиталните платформи на медията — iPlayer и BBC Sounds.

Решението е част от мащабен план за реорганизация, насочен към спестяване на 500 млн. паунда до 2028 г. Финансовият натиск върху корпорацията се дължи най-вече на замразената от правителството годишна такса за телевизия, високата инфлация и трайната промяна в навиците на зрителите, които все повече предпочитат стрийминг услугите пред традиционния ефир.

В рамките на новите мерки новинарският отдел - BBC News, ще съкрати малко над 100 работни места (спестяват се около 5,5 млн. паунда). Редуцирането на позиции засяга и емблематични предавания като HARDtalk. Допълнителни съкращения ще има и поради спирането на излъчването на споменатите три канала, включително 10 работни места в Шотландия.

"Трябва да накараме всеки паунд да работи по-ефективно за аудиторията, докато реагираме на непосредствения натиск върху разходите и преобразяваме BBC за един променящ се свят. Всички знаем, че това означава вземане на трудни решения", заяви генералният директор Мат Бритин, който дойде на поста през пролетта от Google.

Националният съюз на журналистите (NUJ) вече изрази остро недоволство, като предупреди за увеличаващ се натиск върху журналистите и потенциален спад в качеството на съдържанието. Медийни анализатори на Острова пък твърдят, че с пълното дигитализиране на съдържанието съществува риск от отчуждаване на по-възрастните зрители, които нямат възможност или знания за ползване на интернет среди.

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