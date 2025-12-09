Има ли научно обяснение "светлината в края на тунела"?

Много хора, когато описват преживяванията си близо до смъртта, съобщават, че са видели светлина в края на тунела. Както обаче съобщава британският в. „Мирър“, има напълно логично научно обяснение за подобни видения, предава БГНЕС.

Когато човек е близо до смъртта, тялото му претърпява серия от бързи промени. Това може да включва намаляване на жизнените функции, като например намалена сърдечна честота, което води до намаляване на количеството кислород, доставян на тялото, и спадане на телесната температура. Тези промени обаче засягат не само крайниците и органите, но и мозъка. Едно проучване от Мичиганския университет отбелязва, че мозъците на умиращи хора показват значителен скок в активността. Проучването, в което участват четирима пациенти, отключени от животоподдържащите системи, установява, че двама от тях са преживели скок в активността непосредствено преди смъртта. Освен това наблюдаваната активност изглежда е подобна на активността, която се случва по време на съзнателно мислене. Изследователите отбелязват, че при един от пациентите, участващи в проучването, честотата на тези вълни се е увеличила 300 пъти. В резултат на това професор Джимо Борджигин от Мичиганския университет предположи, че това може да показва съществуването на „скрито съзнание“, което се събужда малко преди смъртта на тялото. Тя вярва, че някои хора, близо до смъртта, „може да си спомнят, че са видели или чули нещо, или са имали преживяване извън тялото, или усещане за движение, сякаш летят“.

„Мисля, че потенциално сме идентифицирали или открили минималните анатомични стъпки, водещи до невросигнатурите на скритото съзнание“, казва тя.

В предишно проучване, проведено върху плъхове в лабораторна обстановка, професор Борджигин регистрира скок в нивата на серотонин в мозъка мигове преди смъртта. Това вещество, което обикновено се наблюдава в прекомерни количества при психични разстройства, може също да е причина за халюцинации, въпреки че е трудно да се определи дали плъховете изпитват същите усещания като хората, що се отнася до мозъчните химикали.

Проучване, публикувано в Journal of the Missouri State Medical Association, също изследва ролята на мозъчното съзнание и неговото влияние върху преживяванията близо до смъртта. В него обаче се подчертава, че за изследователите все още има много неизвестности за връзката между мозъка и съзнанието, както и за неговото влияние върху преживяванията близо до смъртта