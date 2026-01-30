Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ключово изследване на мозъка се оказа с проблеми

Популярен метод за картографиране на мозъка при епилепсия, депресии, аутизъм не дава достатъчно специфични резултати

Днес, 09:59
Изследването дава повод да се търсят начини за подобряване на метода.
Изследването дава повод да се търсят начини за подобряване на метода.

Популярна техника за изучаване на мозъчни разстройства, известна като картографиране на мрежата от лезии (LNM), изглежда има фундаментално ограничение. Това е заключението на невролози от Свободния университет Амстердам и Университета на Куинсланд (Австралия) след обширен анализ на повече от 200 изследвания. Констатациите повдигат важни въпроси за това колко надежден е този метод за разграничаване на специфични мозъчни мрежи при неврологични и психиатрични разстройства. Критичното изследване е публикувано в Nature Neuroscience, пише medicalexpress.com. 

За какво се използва картографирането на мрежата от лезии 

LNM се използва в световен мащаб за свързване на мозъчни лезии и други локални мозъчни промени, видими на ЯМР сканирания, с подлежащите мозъчни мрежи. По този начин изследователите се надяват да разберат по-добре кои мрежи участват в състояния като депресия, пристрастяване, психоза и епилепсия, което ще позволи по-целенасочено лечение. Забележително е обаче, че много от тези изследвания показват почти идентични мозъчни мрежи, независимо от изследваното разстройство.
Екип, ръководен от професора по компютърна неврология към Университетския изследователски съвет (URC) Мартин ван ден Хойвел в Центъра за неврогеномика и когнитивни изследвания си поставя за цел да проучи на какво се дължи липсата на специфики. Екипът е анализирал данни от множество LNM проучвания, като анализът им показва, че по същество LNM се основава многократно на една и съща стандартна карта на връзките в мозъка.

Поради това многократно използване на стандартен модел разнообразните мозъчни промени – независимо дали са получени от пациенти, дали се използват данни от изображения или дори се генерирани на случаен принцип – са последователно свързани с едни и същи общи мрежови модели, без да предоставят специфична за заболяването информация.

„Методът проектира всички видове мозъчни промени върху едни и същи неспецифични свойства на използвания източник на данни“, обяснява Ван ден Хьовел. В резултат на това се появяват много сходни мрежи, въпреки че разликите между разстройствата са точно това, което е важно за научното разбиране и клиничните приложения.

Защо са важни резултатите от анализа 

Това ограничение на метода има важни последици. Разбирането на специфичните мозъчни мрежи формира основата за по-точни диагнози и нови лечения, като например мозъчна стимулация или персонализирани терапии, десетки клинични изпитвания на които в момента се провеждат по целия свят. Национални и международни колеги подчертават важността на това проучване в de Volkskrant и твърдят, че трябва да „натиснем спирачките“.

В същото време изследването предлага и перспектива. „Като разкрием недостатъците на LNM, се надяваме да допринесем за разработването на ново поколение методи за мрежово картографиране. Те трябва да са по-добре основани на фундаментални принципи и по този начин да са способни да идентифицират биологичните мрежи, лежащи в основата на различни мозъчни нарушения“, казва Ван ден Хювел.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мозък, аутизъм

Още новини по темата

Децата проговарят все по-късно
19 Яну. 2026

Има ли научно обяснение "светлината в края на тунела"?
09 Дек. 2025

СУ откри център за изследване на аутизма
07 Окт. 2025

Сдружение "Всяка дума" отново подарява оценки за развитие
24 Септ. 2025

Тръмп: Употребата на парацетамол може да води до аутизъм
23 Септ. 2025

Български изследователи направиха важно откритие за аутизма
08 Юли 2025

Има много заблуди и недоказани терапии около аутизма

02 Апр. 2025

Системата губи от 6 месеца до 2 г. на децата с аутизъм у нас
24 Март 2025

Център "Всяка дума" организира безплатни тестове за деца от спектъра

06 Март 2025

Детски градини отказват с безумни аргументи прием на дете с аутизъм
03 Окт. 2024

Две лекции представят новости в лечението на аутизъм
28 Май 2024

"Това е елитно училище и не може да има слаби ученици"
01 Яну. 2024

Дренчев: пиша глупости заради ваксината
31 Юли 2023

Учени потвърдиха гама активност в мозъците на умиращи
02 Май 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?