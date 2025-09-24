Сдружение "Всяка дума" отново подарява оценки за развитие

Съвсем скоро ще празнуваме десетия юбилеен рожден ден на Сдружение „Всяка дума“, съобщиха от Центъра за ранно развитие. Той е място, в което чрез медицински и поведенчески подходи, децата с проблеми в развитието постигат пълния си потенциал. От "Всяка дума" се отчитат, че посрещат празника си със съавторство на три статии в престижните научни издания “European Journal of Human Genetics”, “Journal of Molecular Neuroscience” и „Nutrients”. Разписахме се още в „Macedonian Journal of Anaesthesia”, “Авиационна, морска и космическа медицина“, в университетските издания „Образование, наука, икономика и технологии“, „Управление и образование“. "Участвахме като лектори в 16 национални и международни конференции. Дадохме над 100 интервюта за популярни медии, с цел повишаване на информираността сред родителите относно биологичните причини за проблемите в развитието. Направихме всичко това за и благодарение на родителите, които ни се довериха.", съобщават от "Всяка дума".

За да се отблагодарим, през рождения ни месец ноември ще подарим още 8 оценки на развитието със сертифицирани тестове. Единственото, което е нужно, желаещите за участие в томболата за безплатни оценки да дадат съобщение на фейсбук страницата на Център за ранна интервенция "Всяка дума" и Барокамера Oxy For Life.