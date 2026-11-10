Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Португалия се подготвя за бурята "Чарлз"

Утре ще бъдат затворени училищата и държавните служби, които не предоставят услуги от първа необходимост.

Днес, 16:18
Pixabay

Португалия се подготвя за пореден период на тежки метеорологични условия. Очаква се бурята "Чарлз" да донесе проливни дъждове, силни ветрове и бурно море в сряда, предават медиите в страната. Заради това утре ще бъдат затворени училищата и държавните служби, които не предоставят услуги от първа необходимост.

В Португалия все още се усещат последиците от бурята "Бруна", която донесе нестабилно време в няколко региона. Условията обаче едва ли ще се подобрят, тъй като наближава нов циклон. Според Португалския институт за морето и атмосферата (IPMA), бурята "Чарлз" първо ще засегне Мадейра от вечерта във вторник до сутринта в сряда преди да се насочи към континенталната част на страната.

IPMA издаде оранжев код за силен вятър в шест окръга - Фаро, Лисабон, Сетубал, Сантарем, Лейрия и Бежа, които ще бъдат в сила от обяд до 21:00 ч. в сряда. Поривите на вятъра могат да достигнат скорост между 100 и 120 км/ч. В голяма част от страната се очакват и проливни дъждове, което повишава риска от наводнения, особено в райони, където почвата вече е наситена с влага след няколко дни на дъждовно време. За региона Алгарве прогнозата сочи пореден ден със силни ветрове, периоди на проливни дъждове и бурно море по крайбрежието. Очаква се в Мадейра да паднат особено обилни валежи, като в планините количеството на валежите може да надхвърли 100 милиметра за период от 12 часа. 

Въпреки че "Чарлз" пристига скоро след "Бруна", от IPMA поясняват, че двете метеорологични системи са напълно отделни една от друга. Очаква се "Бруна" да остане почти неподвижна северозападно от Иберийския полуостров до петък, 13 ноември, като продължи да оказва влияние върху времето в цяла Португалия. Националният орган за извънредни ситуации и гражданска защита (ANEPC) също отправи предупреждение към жителите да вземат предпазни мерки предвид влошаващите се метеорологични условия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Хиляди протестират в Португалия срещу скъпите жилища
28 Окт. 2026
Кристиано Роналдо приключи внезапно с Португалия
01 Окт. 2026
Посланикът на Португалия почина в София
22 Септ. 2026
Бурята наводни селища в Западна България
12 Юли 2026
Жълт код за бури и градушки е обявен за утре
23 Юни 2026
Заради бури и порои са възможни наводнения днес
12 Юни 2026
Вътрешният министър на Португалия подаде оставка заради бурята "Кристин"
11 Февр. 2026
Крайната десница води преди президентските избори в Португалия
18 Яну. 2026
Морски общини внезапно се притесниха за нови порои
15 Окт. 2025
Португалия ще признае палестинската държава в ООН
20 Септ. 2025
Десните победиха в Португалия
19 Май 2025
Природен феномен е спрял тока в Испания и Португалия
29 Апр. 2025
Бури удариха Солун, Корфу и Янина
19 Авг. 2024
Реплика срещу турците ядоса левите в Португалия
18 Май 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави