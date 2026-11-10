Португалия се подготвя за бурята "Чарлз"

Португалия се подготвя за пореден период на тежки метеорологични условия. Очаква се бурята "Чарлз" да донесе проливни дъждове, силни ветрове и бурно море в сряда, предават медиите в страната. Заради това утре ще бъдат затворени училищата и държавните служби, които не предоставят услуги от първа необходимост.

В Португалия все още се усещат последиците от бурята "Бруна", която донесе нестабилно време в няколко региона. Условията обаче едва ли ще се подобрят, тъй като наближава нов циклон. Според Португалския институт за морето и атмосферата (IPMA), бурята "Чарлз" първо ще засегне Мадейра от вечерта във вторник до сутринта в сряда преди да се насочи към континенталната част на страната.

IPMA издаде оранжев код за силен вятър в шест окръга - Фаро, Лисабон, Сетубал, Сантарем, Лейрия и Бежа, които ще бъдат в сила от обяд до 21:00 ч. в сряда. Поривите на вятъра могат да достигнат скорост между 100 и 120 км/ч. В голяма част от страната се очакват и проливни дъждове, което повишава риска от наводнения, особено в райони, където почвата вече е наситена с влага след няколко дни на дъждовно време. За региона Алгарве прогнозата сочи пореден ден със силни ветрове, периоди на проливни дъждове и бурно море по крайбрежието. Очаква се в Мадейра да паднат особено обилни валежи, като в планините количеството на валежите може да надхвърли 100 милиметра за период от 12 часа.

Въпреки че "Чарлз" пристига скоро след "Бруна", от IPMA поясняват, че двете метеорологични системи са напълно отделни една от друга. Очаква се "Бруна" да остане почти неподвижна северозападно от Иберийския полуостров до петък, 13 ноември, като продължи да оказва влияние върху времето в цяла Португалия. Националният орган за извънредни ситуации и гражданска защита (ANEPC) също отправи предупреждение към жителите да вземат предпазни мерки предвид влошаващите се метеорологични условия.