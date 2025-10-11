Нобеловият институт се съмнява в теч на информация

Норвежкият Нобелов институт, който помага на норвежкия Нобелов комитет в определянето на лауреатите на Нобеловата награда за мир, започва проверка дали има изтичане на информация относно името на тазгодишния лауреат, пише Франс прес, като се позова на норвежки медии.

Наградата беше присъдена на венецуелската активистка Мария Корина Мачадо. За отбелязване е, че нито един експерт или медия не я сочеха сред фаворитите за престижното отличие. Няколко часа преди обявяването на името на лауреата обаче шансовете за Мачадо скочиха с 3,75% до близо 73% в платформата за прогнози "Полимаркет".

Директорът на норвежкия Нобелов институт Кристиан Берг Харпвикен каза, че за всеки случай ще се направи проверка дали е имало изтичане на информация.

Ограничен брой хора знаят предварително имената на лауреатите за Нобеловата награда.