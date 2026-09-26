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Хакерите ShinyHunters откраднали 
здравни данни на служители на ФБР

Днес, 11:05
Хакерите се възползвали от уязвимост в софтуера PeopleSoft на Oracle
Pixabay
Хакерите се възползвали от уязвимост в софтуера PeopleSoft на Oracle

Хакерската групировка ShinyHunters, която заяви, че е проникнала в системите на ФБР на САЩ чрез уязвимост в PeopleSoft на Oracle, е показала на журналисти откраднати медицински данни на служители и кандидати за работа във ФБР. Сред тях има резултати от медицински изследвания и информация за депресия и алергии.

Журналисти от Reuters и BBC са потвърдили, че документите имат признаци за автентичност, но не могат да оценят мащаба на изтичането на данни. ФБР провежда разследване.

По думите на хакерите атаката е била извършена в отговор на препоръките на ФБР към жертвите на групировката да не плащат откуп.

В документите, предоставени от хакерите и прегледани от Reuters, например се съдържа информация, че един от кандидатите за работа във ФБР приема ежедневно аспирин и има „алергия към котки“, а друг е проявявал „симптоми на депресия“ в гимназията. Подобни примери посочват и журналистите от BBC News, на които хакерите също са предоставили част от откраднатите данни.

Както Reuters, така и BBC News отбелязват, че предоставените им от хакерите документи имат признаци за автентичност, но от тях не може да се установи действителният мащаб на изтичането на информация.

По-рано от ФБР заявиха, че провеждат задълбочено разследване, без да разкриват други подробности.

ShinyHunters твърдят, че са получили неоторизиран достъп до информация на ФБР, използвайки уязвимост в софтуера PeopleSoft на Oracle. Хакерите заявяват, че са атакували ФБР, след като през май бюрото подробно е описало методите на групировката и е препоръчало на жертвите ѝ да не плащат откуп.

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Ключови думи:

ShinyHunters, ФБР

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