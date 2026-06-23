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Делегация на талибаните пристига в Брюксел за разговори за депортации

Според правозащитни организации срещата рискува да нормализира режима в Афганистан

Днес, 12:29
От Брюксел не казват кои представители на талибаните са били поканени на срещата.
EЕПА/БГНЕС
От Брюксел не казват кои представители на талибаните са били поканени на срещата.

Белгия е издала визи на делегация на талибаните, която днес ще присъства на среща на Европейския съюз по въпросите на миграцията, за да обсъди депортирането на афганистанци, предава АФП. Този ход обаче получи критики от евродепутати и защитници на човешките права, според които срещата рискува да нормализира режим, чиято цел е да заличи жените от обществения живот. 

Това е първото посещение на представители на талибаните след връщането им на власт преди пет години.

Очаква се срещата да се фокусира върху връщането на афганистански граждани без право на пребиваване в Европейския съюз. В отворено писмо 83 афганистански и международни правозащитни организации изразиха загриженост. "В момента Афганистан е едно от най-опасните места в света за жени и принудителното завръщане би изложило много от тях на преследване, насилие и  лишаване от права", се казва в писмото. Двама висши лидери на талибаните са обект на заповеди за арест, издадени от Международния наказателен съд, който ги обвинява в престъпления срещу човечеството. ЕС наложи санкции на няколко лица, свързани с режима в Афганистан.

Засега от Брюксел не казват кои представители на талибаните са били поканени на срещата. "Държавите членки търсят начини за връщане на лица, извършили тежки престъпления и които евентуално представляват заплаха за сигурността", заяви  пред журналисти говорителят на ЕК по въпросите на миграцията Маркус Ламерт.

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